Во Франции представили поезд будущего (фото) — Finance.ua

Во Франции представили поезд будущего (фото) Сегодня 05:35 — Технологии&Авто

Французская железнодорожная компания SNCF и изготовитель поездов Alstom представили первый завершенный проект TGV M.

Об этом сообщает CNN

Новый проект представляет собой высокоскоростной двухэтажный поезд нового поколения с более длинным и аэродинамическим носом.

Alstom назвала новый поезд «TGV будущего». TGV расшифровывается как Train à Grand Vitesse, что означает «скоростной поезд».

Этот дизайн впервые будет представлен в Парижской железнодорожной сети в 2024 году и по всей стране в течение следующих 10 лет.

TGV M будет работать с той же максимальной скоростью, что и поезда TGV предыдущего поколения — 350 километров в час (почти 220 миль в час).

«В 2022 году мы не хотим двигаться быстрее», — сказал представитель Alstom Филипп Молитор.

Поезда TGV M не только имеют носовую часть на 40,5 см (15,9 дюйма) длиннее, чем их предшественники, они больше со всех сторон. Более просторные салоны вагонов могут вместить до 740 мест по сравнению с нынешним максимумом в 634 места.

TGV Ms также получил то, что производитель Alstom называет беспрецедентной модульностью, что означает, что внутренняя конфигурация поезда может быть легко изменена. Вагон можно переоборудовать из второго класса в первый класс и обратно или приспособить место для негабаритного багажа или велосипедов. На борту будут также специальные социальные зоны для пассажиров, чтобы предложить разнообразие и гибкость в длительных поездках.

По словам Alstom, новая конструкция улучшает текущую энергоэффективность TGV и снижает выброс углекислого газа, поскольку 97% компонентов поезда теперь подлежат вторичной переработке.

УНІАН По материалам:

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