Во Франции на фоне жары отключили ядерный реактор мощностью 1,3 ГВт — Finance.ua

Во Франции на фоне жары отключили ядерный реактор мощностью 1,3 ГВт Сегодня 18:32 — Энергетика

Во Франции на фоне жары отключили ядерный реактор мощностью 1,3 ГВт

Французская энергетическая компания EDF заявила, что в понедельник отключила свой ядерный реактор Golfech 2 мощностью 1,3 гигаватта, расположенный вблизи южного города Тулуза, по экологическим соображениям, поскольку страна переживает период слишком жаркой погоды.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Reuters.

Температура воды на двух других станциях вдоль реки Рона на юго-востоке страны до 24 августа будет превышать правительственные рекомендации по охлаждению ядерных реакторов.

Ранее EDF объявила о производственных предупреждениях на АЭС Bugey.

Отдельно министр здравоохранения Франции Орельен Руссо заявил в понедельник, что существует риск того, что в некоторых департаментах на юге Франции может быть объявлен «красный уровень опасности» из-за ожидаемой экстремальной жары со вторника и далее.

В понедельник Метеослужба Франции объявила оранжевый уровень опасности для половины территории страны, заявив, что в большинстве пострадавших департаментов температура будет достигать от 35 до 38 градусов Цельсия, тогда как на юго-западе и в долине Рона ожидаются пики в 40 градусов Цельсия и выше.

Економічна Правда По материалам:

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