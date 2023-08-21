Во Франции на фоне жары отключили ядерный реактор мощностью 1,3 ГВт — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Во Франции на фоне жары отключили ядерный реактор мощностью 1,3 ГВт

Энергетика
0
Во Франции на фоне жары отключили ядерный реактор мощностью 1,3 ГВт
Во Франции на фоне жары отключили ядерный реактор мощностью 1,3 ГВт
Французская энергетическая компания EDF заявила, что в понедельник отключила свой ядерный реактор Golfech 2 мощностью 1,3 гигаватта, расположенный вблизи южного города Тулуза, по экологическим соображениям, поскольку страна переживает период слишком жаркой погоды.
Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Reuters.
Температура воды на двух других станциях вдоль реки Рона на юго-востоке страны до 24 августа будет превышать правительственные рекомендации по охлаждению ядерных реакторов.
Ранее EDF объявила о производственных предупреждениях на АЭС Bugey.
Отдельно министр здравоохранения Франции Орельен Руссо заявил в понедельник, что существует риск того, что в некоторых департаментах на юге Франции может быть объявлен «красный уровень опасности» из-за ожидаемой экстремальной жары со вторника и далее.
В понедельник Метеослужба Франции объявила оранжевый уровень опасности для половины территории страны, заявив, что в большинстве пострадавших департаментов температура будет достигать от 35 до 38 градусов Цельсия, тогда как на юго-западе и в долине Рона ожидаются пики в 40 градусов Цельсия и выше.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.