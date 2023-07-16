Во Франции Google оштрафовали на 2 млн евро — Finance.ua

Во Франции Google оштрафовали на 2 млн евро
Google получил штраф в размере 2 миллионов евро за нарушение правил, касающихся его поисковой системы и Google Play Store
Об этом информирует Euronews.
Технологического гиганта Google оштрафовали на 2 миллиона евро во Франции из-за несоблюдения правил поисковой системы и Play Store.
Генеральный директорат Франции по конкуренции, потребительским делам и борьбе с мошенничеством заявил, что компания не предоставляет достаточно информации о критериях рейтинга, а также не объясняет цены на туристическое размещение и не дает причин не публиковать свои обзоры приложений.
В 2021 году после проверок национальным отделом расследований DGCCRF было обнаружено, что поисковая система Google не предоставляла информацию о критериях ранжирования результатов.
Отдел по борьбе с мошенничеством Google заявил, что с тех пор они исправили часть проблем, но компания сожалеет, что эти изменения не были учтены агентством.
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