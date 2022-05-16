Во что вкладывать на фондовых рынках, чтобы не потерять деньги из-за инфляции — эксперт — Finance.ua
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Во что вкладывать на фондовых рынках, чтобы не потерять деньги из-за инфляции — эксперт

Сегодня 21:48Личные финансы
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С начала года в мире было много «черных лебедей», которые для инвесторов в фондовый рынок должны стать фактором понимания того, как принимать решения.

«Черными лебедями» часто называют неожиданные непредвиденные события, которые ведут к колоссальным последствиям.
Что делать инвесторам на фоне коллапса, который сейчас происходит, рассказал директор Киевского филиала Freedom Finance Богдан Сидоренко в ходе конференции «Мои финансы во время войны. День 2 — Инвестиционное контрнаступление» .
«Денежная масса увеличилась и сейчас в мире есть проблемы с инфляцией. При этом вскоре Центробанк США будет поднимать ставку, то есть средства будут дорожать. Это первый риск для инвесторов технологических компаний и венчурных инвестиций», — рассказал эксперт.
Среди других современных рисков для инвесторов:
  • рост цен на сырье и энергоресурсы;
  • неопределенность отношений Китая и США;
  • рекордная инфляция с 1982 года;
  • война Украины с россией.
Какие инструменты может использовать инвестор в условиях шторма на рынке:
  • облигации;
  • инфляционные активы;
  • inverse ETF;
  • заранее интервальный или пропорциональный вход;
  • опционная работа.
Эксперт объяснил, почему следует выбирать именно эти варианты, чтобы уберечь свои сбережения.

Облигации

Облигации — это ценные долговые бумаги. Купив облигации, инвестор автоматически становится кредитором. Эмитент — лицо, выпустившее облигации — является должником, который обязан выплатить долг и проценты.
От акции облигация отличается фиксированной доходностью. Покупатель сразу знает, какую прибыль принесет долговая расписка. И если в случае с приобретением акций инвестор становится собственником компании, то вкладывая в облигации, он превращается в ее кредитора.
Зачем покупать облигации в период падения рынка? Некоторые фонды знают эти правила как вынужденное действие. Поэтому, если можно предположить интервал коррекции или негатива на рынке, то покупка облигаций с близким погашением позволяет отойти от рынка и скупить более рисковые активы на дне.
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«Если, например, мы находимся в фонде А и аналитики говорят о том, что в первом квартале есть негативные факторы, то такой фонд будет принимать решение брать краткосрочные облигации и благодаря этому не отправлять на рынок много средств — когда они придут на счет инвестфонда, он их использует для того, чтобы купить по дешевке активы акций. Эту логику я советую использовать, если вы понимаете, что сейчас не можете принимать решения, которые могут предоставить вам доходность», — рассказал Сидоренко.
Так, например, Украина приняла решение приостановить оборот ценных бумаг, но вместо этого доступны военные облигации. Они доступны на сроки от 3 месяцев до 1 года — поэтому, по словам специалиста, это хороший вариант, чтобы переждать инфляцию и проблемы на рынке.

Облигации внешних государственных займов

На рынке внешнего государственного долга Украины сейчас сложилась уникальная ситуация — суверенные еврооблигации торгуются с дисконтом 40-60%. Это значит, что вы можете добавить в свой инвестпортфель самый прибыльный валютный актив в этом году.
Во что вкладывать на фондовых рынках, чтобы не потерять деньги из-за инфляции — эксперт
Также есть инфляционные активы, которые могут хорошо отработать вопрос роста цены.
Прежде всего промышленность — химическая, металлургическая — всегда будет «в плюсе» от инфляции, потому что сырье будет расти в цене, соответственно, увеличится и доход. Второе — серебро — это инструмент, который всегда реагирует на кризис", — рассказал эксперт.
Во что вкладывать на фондовых рынках, чтобы не потерять деньги из-за инфляции — эксперт

Inverse ETF

По словам инвестора, это решение для спекуляций, а не инвестиций — и это надо понимать.
«Если, например, вы считаете, что будет кризис, возникает вопрос „Как на нем заработать?“. Можно купить золото. Если это будет затяжной кризис, можно заработать 200%. Но что делать, если вы держите портфель и не желаете его продавать? К примеру, быстрое падение рынка отработает 3% UVXY. Если S&P 500 во время COVID-19 обвалился на 36%, то UVXY вырос на 1150%. То есть, он отработал 3% портфеля, что достаточно для того, чтобы обезопасить свой портфель и нервы», — поделился данными Сидоренко.

Усреднение или интервальный подход

Этот формат лучше использовать при сотрудничестве с инвесторами, ведь никто не знает, когда рынок восстановится. Для профессионального управленца активами шанс зайти «на дне» составляет 1,5%, а для обычного инвестора — 0%.
Поэтому инвесторам нужно делать самую лучшую цену. Для этого и есть интервальный вход. Как он работает — изображено в таблице.
Во что вкладывать на фондовых рынках, чтобы не потерять деньги из-за инфляции — эксперт
То есть при коррекции фундаментальных активов следует рассматривать их покупку, которая интегрально учитывает, что актив может пойти еще ниже. Однако такой способ позволяет создать себе хорошую среднюю цену и долго держать актив.

Опционы

Опцион колл дает покупателю право на покупку базового актива по фиксированной цене в конкретный период времени. Покупая опцион колл, покупатель рассчитывает на рост цены базового актива в будущем.
Фактически покупка опциона пут означает прогноз, что за определенный период базовый актив будет ниже, чем цена исполнения опциона. Если это так и произойдет, то прибыль от покупки пута будет меньше величины, которую инвестор заплатил за опцион.
Во что вкладывать на фондовых рынках, чтобы не потерять деньги из-за инфляции — эксперт
Покупка защитного пута дает вам право продать акцию, которую вы уже имеете, по цене страйка А. Защитный пут выполняется, когда ваш взгляд на акцию в целом «бычий», но вы не прочь защитить долю акции в портфеле в случае разворота тренда вниз. Это также позволит вам экономить на успокаивающем средстве в моменты рыночной неопределенности.
Если вы приобретаете защитный пут, то получаете полный контроль над временем выполнения своего опциона, а цена, которую вы собираетесь получить за акцию, предопределена. В то же время эти преимущества — следствие понесенных издержек на покупку пута.
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По материалам: Finance.ua
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