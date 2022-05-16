Во что вкладывать на фондовых рынках, чтобы не потерять деньги из-за инфляции — эксперт

Сегодня 21:48 — Личные финансы

С начала года в мире было много «черных лебедей», которые для инвесторов в фондовый рынок должны стать фактором понимания того, как принимать решения.



«Черными лебедями» часто называют неожиданные непредвиденные события, которые ведут к колоссальным последствиям.

Что делать инвесторам на фоне коллапса, который сейчас происходит, рассказал директор Киевского филиала Freedom Finance Богдан Сидоренко в ходе конференции «Мои финансы во время войны. День 2 — Инвестиционное контрнаступление»

«Денежная масса увеличилась и сейчас в мире есть проблемы с инфляцией. При этом вскоре Центробанк США будет поднимать ставку, то есть средства будут дорожать. Это первый риск для инвесторов технологических компаний и венчурных инвестиций», — рассказал эксперт.

Среди других современных рисков для инвесторов:

рост цен на сырье и энергоресурсы;

неопределенность отношений Китая и США;

рекордная инфляция с 1982 года;

война Украины с россией.

Какие инструменты может использовать инвестор в условиях шторма на рынке:

облигации;

инфляционные активы;

inverse ETF;

заранее интервальный или пропорциональный вход;

опционная работа.

Эксперт объяснил, почему следует выбирать именно эти варианты, чтобы уберечь свои сбережения.

Облигации

Облигации — это ценные долговые бумаги. Купив облигации, инвестор автоматически становится кредитором. Эмитент — лицо, выпустившее облигации — является должником, который обязан выплатить долг и проценты.

От акции облигация отличается фиксированной доходностью. Покупатель сразу знает, какую прибыль принесет долговая расписка. И если в случае с приобретением акций инвестор становится собственником компании, то вкладывая в облигации, он превращается в ее кредитора.

Зачем покупать облигации в период падения рынка? Некоторые фонды знают эти правила как вынужденное действие. Поэтому, если можно предположить интервал коррекции или негатива на рынке, то покупка облигаций с близким погашением позволяет отойти от рынка и скупить более рисковые активы на дне.

«Если, например, мы находимся в фонде А и аналитики говорят о том, что в первом квартале есть негативные факторы, то такой фонд будет принимать решение брать краткосрочные облигации и благодаря этому не отправлять на рынок много средств — когда они придут на счет инвестфонда, он их использует для того, чтобы купить по дешевке активы акций. Эту логику я советую использовать, если вы понимаете, что сейчас не можете принимать решения, которые могут предоставить вам доходность», — рассказал Сидоренко.

Так, например, Украина приняла решение приостановить оборот ценных бумаг, но вместо этого доступны военные облигации. Они доступны на сроки от 3 месяцев до 1 года — поэтому, по словам специалиста, это хороший вариант, чтобы переждать инфляцию и проблемы на рынке.

Облигации внешних государственных займов

На рынке внешнего государственного долга Украины сейчас сложилась уникальная ситуация — суверенные еврооблигации торгуются с дисконтом 40-60%. Это значит, что вы можете добавить в свой инвестпортфель самый прибыльный валютный актив в этом году.

Также есть инфляционные активы, которые могут хорошо отработать вопрос роста цены.

Прежде всего промышленность — химическая, металлургическая — всегда будет «в плюсе» от инфляции, потому что сырье будет расти в цене, соответственно, увеличится и доход. Второе — серебро — это инструмент, который всегда реагирует на кризис", — рассказал эксперт.

Inverse ETF

По словам инвестора, это решение для спекуляций, а не инвестиций — и это надо понимать.

«Если, например, вы считаете, что будет кризис, возникает вопрос „Как на нем заработать?“. Можно купить золото. Если это будет затяжной кризис, можно заработать 200%. Но что делать, если вы держите портфель и не желаете его продавать? К примеру, быстрое падение рынка отработает 3% UVXY. Если S&P 500 во время COVID-19 обвалился на 36%, то UVXY вырос на 1150%. То есть, он отработал 3% портфеля, что достаточно для того, чтобы обезопасить свой портфель и нервы», — поделился данными Сидоренко.

Усреднение или интервальный подход

Этот формат лучше использовать при сотрудничестве с инвесторами, ведь никто не знает, когда рынок восстановится. Для профессионального управленца активами шанс зайти «на дне» составляет 1,5%, а для обычного инвестора — 0%.

Поэтому инвесторам нужно делать самую лучшую цену. Для этого и есть интервальный вход. Как он работает — изображено в таблице.

То есть при коррекции фундаментальных активов следует рассматривать их покупку, которая интегрально учитывает, что актив может пойти еще ниже. Однако такой способ позволяет создать себе хорошую среднюю цену и долго держать актив.

Опционы

Опцион колл дает покупателю право на покупку базового актива по фиксированной цене в конкретный период времени. Покупая опцион колл, покупатель рассчитывает на рост цены базового актива в будущем.

Фактически покупка опциона пут означает прогноз, что за определенный период базовый актив будет ниже, чем цена исполнения опциона. Если это так и произойдет, то прибыль от покупки пута будет меньше величины, которую инвестор заплатил за опцион.

Покупка защитного пута дает вам право продать акцию, которую вы уже имеете, по цене страйка А. Защитный пут выполняется, когда ваш взгляд на акцию в целом «бычий», но вы не прочь защитить долю акции в портфеле в случае разворота тренда вниз. Это также позволит вам экономить на успокаивающем средстве в моменты рыночной неопределенности.

Если вы приобретаете защитный пут, то получаете полный контроль над временем выполнения своего опциона, а цена, которую вы собираетесь получить за акцию, предопределена. В то же время эти преимущества — следствие понесенных издержек на покупку пута.

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