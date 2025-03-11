Во что инвестируют европейцы: основные направления — Finance.ua

Во что инвестируют европейцы: основные направления Сегодня 09:05 — Личные финансы

Во что инвестируют европейцы: основные направления

Современные европейцы, с их доступом к развитым финансовым рынкам и стабильной правовой системе, активно вкладывают средства в различные сферы. Больше всего их интересуют недвижимость, технологии, зеленый бизнес и ценные бумаги.

статье Finance.ua. Об этом говорится в

Одним из наиболее стабильных и популярных направлений для инвестиций среди европейцев считается недвижимость (и жилая, и коммерческая). С ней и стабильный доход от аренды можно получать, и на потенциальном росте стоимости вложения увеличивать.

Сколько нужно вложить? В Германии, в зависимости от региона и его перспектив, сумма инвестиций в недвижимость может достигать в среднем от 200 тыс. до 500 тыс. евро.

Инвесторы Франции также жилую и коммерческую недвижимость без внимания не оставляют. Как правило, суммы вложений составляют от 150 тыс. до 400 тыс. евро.

Тем, кто стремится вложиться в недвижимость Испании, советуем «готовить» 100 тыс. — 300 тыс. евро. Именно такая здесь стоимость у популярных предложений по недвижимости.

Ценные бумаги, если вложиться в них с умом, конечно, тоже могут принести неплохие деньги.

Например, в Европе достаточно активно инвестируют в акции крупных компаний, облигации и акции с ETF, что дает возможность роста капитала при соответствующем риске.

Зеленая энергетика также много внимания получает вместе с автоматизацией и стремительно распространяющимся искусственным интеллектом (ИИ). Стартапы и в целом бизнес в качестве предмета для вложения активно привлекает инвесторов. Только в отрасли спрос меняется. Например, медицина, финансовые и обычные технологии стабильно популярны.

В качестве римеров крупных инвестиций в европейские стартапы можно привести:

французскую компанию Mistral AI. В прошлом году парижский ИИ-стартап Mistral AI привлек 600 млн евро (640 млн долларов). Разработки связаны с большими языковыми моделями с открытым исходным кодом. Это отличный европейский конкурент американской OpenAI;

британскую компанию Wayve. Компания Wayve, занимающаяся разработкой автономных автомобилей, в прошлом году получила инвестиции в размере 861 млн фунтов;

британский стартап Abound привлек более 400 млн фунтов инвестиций за прошлый год;

Highview Power (Великобритания): Компания, специализирующаяся на хранении энергии, получила 300 млн фунтов инвестиций в первом полугодии 2024 года.

В общем, британские технологические компании завлекают просто рекордные венчурные инвестиции. В результате безоговорочного доверия к ним со стороны вкладчиков полученные ими деньги составляют почти треть всего еврофинансирования.

Кроме того, доля венчурных инвестиций в ИИ в Европе достигла рекордных 18%. Великобритания, Франция и Германия доминируют в инвестировании в ИИ в Европе. Лондон, Париж и Мюнхен привлекли больше всего средств, укрепляя свои позиции как ведущие технологические хабы. Эти примеры свидетельствуют об активном развитии стартапов в Европе и значительном интересе инвесторов к технологическим инновациям.

Детальнее о том, как европейцы обеспечивают себе финансовую стабильность и во что инвестируют — читайте в статье по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.