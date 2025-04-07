Внутренняя ситуация на украинском валютном рынке — мнение эксперта Сегодня 14:00 — Валюта

Внутренняя ситуация на украинском валютном рынке — мнение эксперта

На рынке активизируются как крупные игроки-представители госсектора, так и частные компании. Война требует обеспечения нашей оборонки, плюс закрытие потребностей гражданского сектора. По моим прогнозам, ежедневные объемы сделок на межбанке по системе Блумберг в период с 7 по 11 апреля будут находиться в пределах от $175 млн до $260 млн.

Об этом рассказал финансовый эксперт Алексей Козырев, пишет Минфин

Спрос на валюту за счет именно этих категорий клиентов будет продолжать расти, что будет «давить» на курс межбанка. Тем более, что аграрии уже начнут постепенно сокращать объемы продающейся валюты: у них заканчиваются запасы прошлогоднего урожая, а расходы на весенние полевые работы в основном профинансированы, что снижает их потребности в гривневых ресурсах.

Таким образом спрос на валюту сохранится на высоком уровне, а предложение клиента начнет постепенно снижаться. IT-сектор, конечно, отчасти поддержит предложение валюты на торгах, но революции не сделает, и дефицит валюты останется. Это заставит Нацбанк активнее продавать доллар на межбанке, что сделает его ценники и тактику проведения подобных продаж валюты важной для формирования курсового тренда на нашем рынке.

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Скорее всего, Нацбанк продолжит периодическую практику адресной продажи доллара отдельным крупнейшим клиентам-госкомпаниям оборонки, энергетики, критической инфраструктуры. Этим он решает три очень важные для него задачи:

снижение нежелательного для регулятора ситуативного давления на курс, когда крупные игроки выходят с большими объемами покупки валюты и тем самым существенно повышают котировки. А эти «пожары» потом снова приходится гасить регулятору за счет интервенций.

Снижение колебаний котировок при периодическом проведении адресных продаж доллара частично влияет на динамику инфляционных процессов в Украине, что также необходимо для Нацбанка в условиях высоких ее показателей.

Относительная и условная стабильность курса сейчас замедляет рост объемов покупок валюты гражданами и делает гривневые вклады более привлекательными для населения.

На счетах физлиц в банках, учитывая ФЛП, размещено более 1,3 трлн гривен в эквиваленте. Эти «горячие» деньги в банковской системе пока не оказывают дополнительного давления на курс, что очень важно в эпоху военной нестабильности и постоянно меняющихся мировых вызовов. Особенно при обострении всех мировых противоречий и торговых войн.

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В результате, по моим прогнозам, НБУ на этой неделе придется потратить из резервов на поддержку курса гривны на межбанке около $570 млн — 890 млн грн. Учитывая своевременное поступление в начале апреля 3,5 млрд евро от Евросоюза, $400 млн — от МВФ и других финансовых вложений наших западных партнеров в конце марта, эти расходы резервов не являются критичными для рынка и Нацбанка. То есть НБУ сохраняет необходимый запас прочности, чтобы активно выходить на торги с интервенциями по продаже доллара в любых необходимых объемах и держать ситуацию на украинском валютном рынке под полным контролем.

Помимо всего вышеперечисленного, на настроения и поведение нашего валютного рынка продолжат влиять геополитические и военные новости. В первую очередь финализация соглашения по редкоземельным металлам из США, а также реалии соблюдения хотя бы частичного перемирия россией.

Как и на прошлой неделе, затишья на мировом валютном рынке в условиях агрессивной торговой войны Дональда Трампа нельзя ожидать. И полной стабильности по паре евро/доллар не будет. А это значит, что и курс евро по отношению к гривне в Украине также будет лихорадить.

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