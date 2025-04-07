На прошлой неделе Нацбанк продал наименьшую сумму валюты с начала года — $392 млн — Finance.ua
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На прошлой неделе Нацбанк продал наименьшую сумму валюты с начала года — $392 млн

Валюта
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На прошлой неделе Нацбанк продал наименьшую сумму валюты с начала года — $392 млн
На прошлой неделе Нацбанк продал наименьшую сумму валюты с начала года — $392 млн
Национальный банк Украины (НБУ) сократил продажу валюты на межбанковском рынке на прошлой неделе на $453,73 млн или более чем вдвое — до $391,90 млн, свидетельствует статистика регулятора на его сайте.
Согласно ей, Нацбанк впервые за четыре недели купил валюту, хоть и в небольших размерах — $6,65 млн, в результате его чистые валютные интервенции сократились по сравнению с предыдущей неделей в 2,2 раза — до $385,3 млн.
Данные, которые регулятор успел обнародовать за это время, свидетельствуют, что отрицательное сальдо между объемами покупки населением валюты и объемами ее продаж на прошлой неделе имело высокую волатильность: с $16,6 млн за выходные и понедельник оно подскочило до $54,4 млн во вторник, после чего сократилось до $85 и $7,4 млн.
Вместе с уменьшением интервенций официальный курс гривны по отношению к доллару в течение прошлой недели вырос сразу на 28 коп. — до 41,1941 грн/$1.
На оптовом наличном рынке гривна укрепилась еще сильнее — на 38 коп. с сохранением узкого спреда до уровня 40,87−41,00 грн/$1.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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