На прошлой неделе Нацбанк продал наименьшую сумму валюты с начала года — $392 млн Сегодня 13:34 — Валюта

На прошлой неделе Нацбанк продал наименьшую сумму валюты с начала года — $392 млн

Национальный банк Украины (НБУ) сократил продажу валюты на межбанковском рынке на прошлой неделе на $453,73 млн или более чем вдвое — до $391,90 млн, свидетельствует статистика регулятора на его сайте.

Согласно ей, Нацбанк впервые за четыре недели купил валюту, хоть и в небольших размерах — $6,65 млн, в результате его чистые валютные интервенции сократились по сравнению с предыдущей неделей в 2,2 раза — до $385,3 млн.

Данные, которые регулятор успел обнародовать за это время, свидетельствуют, что отрицательное сальдо между объемами покупки населением валюты и объемами ее продаж на прошлой неделе имело высокую волатильность: с $16,6 млн за выходные и понедельник оно подскочило до $54,4 млн во вторник, после чего сократилось до $85 и $7,4 млн.

Вместе с уменьшением интервенций официальный курс гривны по отношению к доллару в течение прошлой недели вырос сразу на 28 коп. — до 41,1941 грн/$1.

На оптовом наличном рынке гривна укрепилась еще сильнее — на 38 коп. с сохранением узкого спреда до уровня 40,87−41,00 грн/$1.

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