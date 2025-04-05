НБУ уменьшает валютные интервенции: продажи на межбанке падают третий месяц подряд — Finance.ua

НБУ уменьшает валютные интервенции: продажи на межбанке падают третий месяц подряд Сегодня 16:04 — Валюта

НБУ уменьшает валютные интервенции: продажи на межбанке падают третий месяц подряд

В марте Национальный банк Украины продал на межбанковском валютном рынке 2,608 млрд долларов. Это на 14,8% меньше, чем в феврале.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Сколько валют продали с начала года

Нацбанк сокращает продажи третий месяц подряд, а с начала года НБУ продал на межбанке 9,416 млрд долларов.

В марте Украина получила около 8 млрд долларов международной помощи. С начала года ее объем составил 11,1 млрд долларов.

По прогнозу МВФ, внешнее финансирование будет составлять 39,8 млрд долларов в этом году, что перекроет расходы на валютном рынке.

Справка Finance.ua:

По мнению экономиста Олега Пендзина, Нацбанк будет сознательно держать несколько меньший курс. Он считает, что ежегодно годовой будет примерно 43−44 грн, а к концу года может вырасти до 46−46,5 грн;

начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой не исключает, что Пасха в апреле при определенных условиях может увеличить предложение на наличном рынке на 10−15%. Ожидается, что курс доллара будет колебаться в диапазоне 41,5−42,3 грн/доллар, а его рост с начала года вряд ли превысит 0,7%;

а его рост с начала года вряд ли превысит 0,7%; текущий прогноз курса инвесткомпании ICU на конец года — 45,7 гривен за доллар.

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