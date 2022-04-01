Внести изменения или закрыть ФЛП снова можно в «Дії» — Finance.ua

Внести изменения или закрыть ФЛП снова можно в «Дії»

Вчера 15:00 — Казна и Политика

Услуги снова доступны на портале Дія.

Напомним, что с начала российского вторжения в Украину службы нацбезопасности отключили все госреестры, чтобы защитить данные украинцев. Некоторые из них уже возобновили работу в безопасном месте.

Воспользоваться услугами можно в несколько кликов на портале Дія:

внести изменения о ФЛП: https://diia.gov.ua/services/zminennya-danih-fop

закрыть ФЛП: https://diia.gov.ua/services/zakrittya-fop.

Также на днях заработала самая быстрая регистрация бизнеса в мире — автоматическая регистрация ФЛП.

Услугой через Дію воспользовалось 1800 человек с момента его обновления.

Справка Finance.ua:

В «Дії» подали более 25 тысяч заявок о компенсации за разрушенное жилье. С 30 марта в государственном сервисе Дія принимаются заявки на компенсацию за разрушенную оккупантами недвижимость.

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