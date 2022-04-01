Внести изменения или закрыть ФЛП снова можно в «Дії» — Finance.ua
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Внести изменения или закрыть ФЛП снова можно в «Дії»

Вчера 15:00Казна и Политика
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Внести изменения или закрыть ФЛП снова можно в «Дії»
Услуги снова доступны на портале Дія.
Напомним, что с начала российского вторжения в Украину службы нацбезопасности отключили все госреестры, чтобы защитить данные украинцев. Некоторые из них уже возобновили работу в безопасном месте.
Воспользоваться услугами можно в несколько кликов на портале Дія:
  • внести изменения о ФЛП: https://diia.gov.ua/services/zminennya-danih-fop
  • закрыть ФЛП: https://diia.gov.ua/services/zakrittya-fop.
  • Также на днях заработала самая быстрая регистрация бизнеса в мире — автоматическая регистрация ФЛП.
Услугой через Дію воспользовалось 1800 человек с момента его обновления.

Справка Finance.ua:

В «Дії» подали более 25 тысяч заявок о компенсации за разрушенное жилье. С 30 марта в государственном сервисе Дія принимаются заявки на компенсацию за разрушенную оккупантами недвижимость.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Finance.ua
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