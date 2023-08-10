Вместо тонн бумаги и длинных поисков: в Украине заработают электронные архивы — Finance.ua
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Вместо тонн бумаги и длинных поисков: в Украине заработают электронные архивы

Казна и Политика
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Вместо тонн бумаги и длинных поисков: в Украине заработают электронные архивы
Вместо тонн бумаги и длинных поисков: в Украине заработают электронные архивы
Министерство юстиции и Государственная архивная служба Украины представили пилотный проект «е-Архив». Теперь документы государственных органов власти будут храниться в электронных архивах.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
«Мы создали все условия, чтобы архивные документы накапливались, учитывались и хранились в электронном виде. К тому же весь этот процесс будет происходить автоматизированно. Теперь всего за несколько кликов можно будет найти необходимые архивные сведения, а не перерывать кипы бумажных документов», — сообщил во время презентации пилотного проекта заместитель министра юстиции Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Сергей Орлов.
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Отмечается, что только Министерство юстиции ежегодно передает в государственный архив около 1200 дел бумажных документов. А это 240 тысяч листов формата А4.
Кроме того, для электронных документов, которые необходимо хранить более 10 лет, изготовляются еще и заверенные бумажные копии.
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«Реализация пилотного проекта „е-Архив“ позволит вести работу по архивированию электронных документов в органах власти и создаст условия для постоянного хранения и использования электронных документов Национального архивного фонда (так называемых „born digital documents“) и государственных информационных электронных ресурсов. После дальнейшего масштабирования в Украине заработают настоящие электронные архивы! Открываем эру электронного архивирования в Украине вместе», — отметил глава Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов.
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Тестирование проекта проходило в системе «АСКОД». На первом этапе были сформированы и переданы отдельные электронные документы Министерства юстиции на хранение в архив Минюста и Центральный государственный аудиовизуальный и электронный архив.
В дальнейшем проект масштабируют на все органы власти, а затем — и на другие организации.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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