Вместо тонн бумаги и длинных поисков: в Украине заработают электронные архивы — Finance.ua

Вместо тонн бумаги и длинных поисков: в Украине заработают электронные архивы Сегодня 09:14 — Казна и Политика

Вместо тонн бумаги и длинных поисков: в Украине заработают электронные архивы

Министерство юстиции и Государственная архивная служба Украины представили пилотный проект «е-Архив». Теперь документы государственных органов власти будут храниться в электронных архивах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

«Мы создали все условия, чтобы архивные документы накапливались, учитывались и хранились в электронном виде. К тому же весь этот процесс будет происходить автоматизированно. Теперь всего за несколько кликов можно будет найти необходимые архивные сведения, а не перерывать кипы бумажных документов», — сообщил во время презентации пилотного проекта заместитель министра юстиции Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Сергей Орлов.

Отмечается, что только Министерство юстиции ежегодно передает в государственный архив около 1200 дел бумажных документов. А это 240 тысяч листов формата А4.

Кроме того, для электронных документов, которые необходимо хранить более 10 лет, изготовляются еще и заверенные бумажные копии.

«Реализация пилотного проекта „е-Архив“ позволит вести работу по архивированию электронных документов в органах власти и создаст условия для постоянного хранения и использования электронных документов Национального архивного фонда (так называемых „born digital documents“) и государственных информационных электронных ресурсов. После дальнейшего масштабирования в Украине заработают настоящие электронные архивы! Открываем эру электронного архивирования в Украине вместе», — отметил глава Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов.

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Тестирование проекта проходило в системе «АСКОД». На первом этапе были сформированы и переданы отдельные электронные документы Министерства юстиции на хранение в архив Минюста и Центральный государственный аудиовизуальный и электронный архив.

В дальнейшем проект масштабируют на все органы власти, а затем — и на другие организации.

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