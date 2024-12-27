Вместо реконструкции базы отдыха строили коттеджный городок: прокуратура сообщила детали (фото) — Finance.ua

Вместо реконструкции базы отдыха строили коттеджный городок: прокуратура сообщила детали (фото) Сегодня 16:33 — Фондовый рынок

Вместо реконструкции базы отдыха строили коттеджный городок: прокуратура сообщила детали (фото)

Прокуратура в суде доказала наличие оснований для расторжения договора аренды земли в Пуще-Водице, где вместо реконструкции базы отдыха строили коттеджный городок.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Северный апелляционный хозяйственный суд согласился с принципиальной позицией ювенальных прокуроров и удовлетворил апелляционную жалобу Киевской городской прокуратуры на решение Хозяйственного суда.

Таким образом, Киевский городской совет должен расторгнуть договор аренды и вернуть общине города земельный участок в Оболонском районе столицы площадью 4 га.

фото: Київська міська прокуратура<

Кроме того, участок должны привести в пригодное состояние путем сноса 13 объектов незавершенного строительства, размещенных на нем.

Напомним, Оболонской окружной прокуратурой города Киева было установлено, что указанный земельный участок был предоставлен частному предприятию в аренду на 10 лет для реконструкции и обслуживания базы отдыха семейного типа в микрорайоне Пуща-Водица.

Однако арендатор свои обязанности по договору аренды не выполнил и вместо реконструкции ранее приобретенного детского оздоровительного лагеря строил на рекреационных землях клубный городок с 34 отдельными коттеджами.

Учитывая эти нарушения, ювенальные прокуроры Оболонской окружной прокуратуры заявили иск о расторжении договора аренды и возвращении земли городу. Иск прокуроров Северным апелляционным хозяйственным судом удовлетворен полностью.

фото: Киевская городская прокуратура

Отметим, что в настоящее время в Оболонском районном суде города Киева рассматривается обвинительный акт в отношении бывшего руководителя общества, которое получило этот земельный участок для проведения реконструкции и обслуживания базы отдыха семейного типа, строив на нем коттеджный городок. Экс-руководителя общества обвиняют в мошенническом завладении землями рекреационного назначения площадью 4 га и стоимостью почти 27 млн ​​гривен (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.