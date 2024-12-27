Вместо реконструкции базы отдыха строили коттеджный городок: прокуратура сообщила детали (фото) — Finance.ua
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Вместо реконструкции базы отдыха строили коттеджный городок: прокуратура сообщила детали (фото)

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Вместо реконструкции базы отдыха строили коттеджный городок: прокуратура сообщила детали (фото)
Вместо реконструкции базы отдыха строили коттеджный городок: прокуратура сообщила детали (фото)
Прокуратура в суде доказала наличие оснований для расторжения договора аренды земли в Пуще-Водице, где вместо реконструкции базы отдыха строили коттеджный городок.
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.
Северный апелляционный хозяйственный суд согласился с принципиальной позицией ювенальных прокуроров и удовлетворил апелляционную жалобу Киевской городской прокуратуры на решение Хозяйственного суда.
Таким образом, Киевский городской совет должен расторгнуть договор аренды и вернуть общине города земельный участок в Оболонском районе столицы площадью 4 га.
Вместо реконструкции базы отдыха строили коттеджный городок: прокуратура сообщила детали (фото)
фото: Київська міська прокуратура<
Кроме того, участок должны привести в пригодное состояние путем сноса 13 объектов незавершенного строительства, размещенных на нем.
Напомним, Оболонской окружной прокуратурой города Киева было установлено, что указанный земельный участок был предоставлен частному предприятию в аренду на 10 лет для реконструкции и обслуживания базы отдыха семейного типа в микрорайоне Пуща-Водица.
Однако арендатор свои обязанности по договору аренды не выполнил и вместо реконструкции ранее приобретенного детского оздоровительного лагеря строил на рекреационных землях клубный городок с 34 отдельными коттеджами.
Учитывая эти нарушения, ювенальные прокуроры Оболонской окружной прокуратуры заявили иск о расторжении договора аренды и возвращении земли городу. Иск прокуроров Северным апелляционным хозяйственным судом удовлетворен полностью.
Вместо реконструкции базы отдыха строили коттеджный городок: прокуратура сообщила детали (фото)
фото: Киевская городская прокуратура
Отметим, что в настоящее время в Оболонском районном суде города Киева рассматривается обвинительный акт в отношении бывшего руководителя общества, которое получило этот земельный участок для проведения реконструкции и обслуживания базы отдыха семейного типа, строив на нем коттеджный городок. Экс-руководителя общества обвиняют в мошенническом завладении землями рекреационного назначения площадью 4 га и стоимостью почти 27 млн ​​гривен (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины).
По материалам:
Finance.ua
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