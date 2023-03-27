Вместе с автогазом стало дешеветь и дизтопливо — Finance.ua

Вместе с автогазом стало дешеветь и дизтопливо Сегодня 21:30

В понедельник, 27 марта, по сравнению с пятницей, 24 марта, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз и дизельное топливо марки «Евро» снизились на 0,1-1,4% до 22,35 и 48,32 гривны литр, а на бензин марки «Евро-95» сохранились на уровне 48,32 гривны за литр.

Об этом свидетельствуют данные на сайтах ведущих украинских АЗС.

Средние цены на бензин А-95 остались на уровне 48,32 гривны за литр.

Средние цены на дизельное топливо снизились на 1,4% с 48,99 грн/л до 48,32 грн/л.

Средние цены на газ снизились на 0,1% с 22,38 грн/л до 22,35 грн/л.

Как сообщали Українськi Новини, в пятницу, 24 марта, по сравнению с четвергом, 23 марта, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз повысились на 1,5% до 22,38 гривны за литр, на бензин марки «Евро-95» сохранились на уровне 48,32 гривны за литр, на дизельное топливо марки «Евро» сохранились на 48,99 гривны за литр.

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Українські Новини По материалам:

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