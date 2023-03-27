Вместе с автогазом стало дешеветь и дизтопливо — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Вместе с автогазом стало дешеветь и дизтопливо

39
В понедельник, 27 марта, по сравнению с пятницей, 24 марта, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз и дизельное топливо марки «Евро» снизились на 0,1-1,4% до 22,35 и 48,32 гривны литр, а на бензин марки «Евро-95» сохранились на уровне 48,32 гривны за литр.
Об этом свидетельствуют данные на сайтах ведущих украинских АЗС.
Средние цены на бензин А-95 остались на уровне 48,32 гривны за литр.
Средние цены на дизельное топливо снизились на 1,4% с 48,99 грн/л до 48,32 грн/л.
Средние цены на газ снизились на 0,1% с 22,38 грн/л до 22,35 грн/л.
Как сообщали Українськi Новини, в пятницу, 24 марта, по сравнению с четвергом, 23 марта, средние цены на крупнейших заправках Украины на автогаз повысились на 1,5% до 22,38 гривны за литр, на бензин марки «Евро-95» сохранились на уровне 48,32 гривны за литр, на дизельное топливо марки «Евро» сохранились на 48,99 гривны за литр.
Вместе с автогазом стало дешеветь и дизтопливо
Кстати, если вам нужна Зеленая карта и еще раздумываете, где это сделать, то на Finance.ua мы можем оформить ее за несколько минут. Купить зеленую карту быстро🚙
По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.