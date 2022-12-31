Влияют ли отключения света на уплату налогов и декларации ФЛП — Finance.ua

Влияют ли отключения света на уплату налогов и декларации ФЛП Сегодня 15:43 — Личные финансы

Влияют ли отключения света на уплату налогов и декларации ФЛП

Многие украинские физлица-предприниматели (ФЛП) отчитываются о доходах в онлайне. Учитывая постоянные отключения света в Украине из-за российских обстрелов, представители власти несколько раз намекали, что штрафов за несвоевременно уплаченные налоги или поданные декларации для предпринимателей не будет.

Эксперты сервиса по уплате налогов «Таксер» прокомментировали ситуацию, пишет Ain.ua.

Что говорят власти

Председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев писал , что налогоплательщиков не будут штрафовать за несвоевременную подачу отчетности из-за отсутствия света.

«Такое отключение электроэнергии для налогоплательщика и органа контроля является непредсказуемым обстоятельством и имеет признаки непреодолимой силы. Поэтому при таких условиях налогоплательщики, пользуясь подпунктом 112.8.9 пункта 112 статьи 112 Налогового кодекса Украины, освобождаются от финансовой ответственности», — пояснил он.

Гетманцев ссылается на статью Налогового кодекса, которая как раз и описывает освобождение налогоплательщика от ответственности из-за обстоятельств непреодолимой силы (и логично предположить, что многочасовые отключения света таковыми являются).

Также еще летом Главное управление ГНС в Одесской области опубликовало объяснение о том, что из-за форс-мажора налогоплательщиков могут освобождать от штрафов за несвоевременно уплаченные или задекларированные налоги.

Но здесь тоже есть нюансы.

Что это значит

Как объясняет главный юрист «Таксер» Юрий Крюков, в свете таких заявлений от государственных органов все же не совсем понятно, как предпринимателю доказывать, что не было света, и соответственно возможности подать декларацию или уплатить налог именно в то время. Особенно если учитывать, что период для уплаты налогов или декларирования — это обычно несколько месяцев.

С другой стороны, до сих пор действует норма Налогового кодекса, отменяющая штрафные санкции за нарушение налогового законодательства:

«Хотим напомнить (и, возможно, кого-то успокоить), что до сих пор в Налоговом кодексе (Заключительные положения подр. 10 п. 52-1 ) есть норма: за нарушение налогового законодательства, совершенные в течение периода с 1 марта 2020 года по последний календарный день месяца (включительно), в котором завершается действие карантина, штрафные санкции не применяются (есть исключения, но большинство ФЛП на упрощенной системе под них не подпадают)», — говорит Крюков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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