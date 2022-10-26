Влияние на фондовый рынок истории с «Фридом Финанс» — мнения экспертов Сегодня 15:31 — Фондовый рынок

Влияние на фондовый рынок истории с «Фридом Финанс» — мнения экспертов

На прошлой неделе Совет национальной безопасности и обороны Украины наложил санкции на ООО «Фридом Финанс Украина», которое является одним из крупнейших участников украинского фондового рынка и входит в холдинг Freedom Holding Corp. Это утверждено указом президента № 726 от 19 октября.

Согласно документу, на компанию наложены следующие ограничительные меры:

блокировка активов;

полное прекращение торговых операций;

предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;

остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или остановка лицензий и других разрешений;

запрет на участие в приватизации и аренде госимущества.

Кроме того, в санкции входит запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, а также запрет финансовых операций с гособлигациями Украины.

Что говорят в «Фридом Финанс Украина»

Как отмечается в официальном комментарии компании, у ООО нет российских активов или бенефициаров с российским гражданством.

«91% уставного капитала компании принадлежат президенту Freedom Holding Corp. Аскару Таштитову, гражданину Казахстана с чистой бизнес-репутацией. 9% уставного капитала ООО „Фридом Финанс Украина“ принадлежат международному холдингу Freedom Holding Corp.», — говорится в сообщении.

Также в «Фридом Финанс Украина» апеллируют к следующим фактам:

из-за полномасштабного вторжения россии в Украину компания Freedom Holding Corp. продала российские компании ООО «Инвестиционная компания Фридом Финанс» и ООО «ФФИН Банк» и вышла из российского бизнеса. Договоры купли-продажи компаний с покупателем Максимом Повалишиным уже подписаны.



Как пишут СМИ, завершение сделки ожидается в ближайшие месяцы после получения всех разрешений регуляторов;

главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов отказался от гражданства рф и стал гражданином Республики Казахстан. Документы на выход из российского гражданства были поданы Турловым сразу после полномасштабного вторжения россии в Украину; а его гражданство российской федерации от 22.09.2022 года — аннулировано;

с российскими компаниями ООО «Инвестиционная компания Фридом Финанс» и ООО «ФФИН Банк» в ООО «Фридом Финанс Украина» не было и нет никаких юридических отношений.

Отметим, клиенты «Фридом Финанс Украина» также создали петицию президенту Украины, в которой просят исключить брокера из санкционного списка.

Как говорится в тексте петиции, из-за наложенных на компании санкций, украинский бизнес «не имеет возможности предоставлять фондирование компаниям, аграриям, нефте- и газодобытчикам, а также покупать ОВГЗ на вторичном рынке».

Что говорят эксперты инвестиционного рынка

Большинство специалистов отмечают, что санкции наложены на «Фридом Финанс Украина» и не распространяется на другие компании холдинга. Однако из-за того, что СНБО заблокировал активы компании, сейчас ни компания, ни клиенты не могут проводить операции с ценными бумагами.

«Если нынешние клиенты покупали ОВГЗ или акции украинских компаний, они хранятся на отдельном депозитарном счете, а не на балансе компании. Поэтому их можно будет перевести для учета другому брокеру. Если же были куплены структурные продукты или деривативы, то они состоят на балансе компании — вернуть эти средства будет труднее. Что касается других компаний холдинга, то на них санкции не наложены и, если счет был открыт на Белизе или Кипре, то пользоваться активами можно продолжать», — рассказывает инвестор, эксперт в области международных финансовых рынков и криптовалют, финансовый советник Михаил Пацан.

По его словам, эта ситуация не повлияет на инвестиционный рынок Украины, поскольку объем торгов из-за этого брокера достаточно невелик по сравнению, например, с брокерами «Универ» или ICU.

По словам бизнесмена, инвестиционного консультанта и частного инвестора Павла Бойко, из-за наложения санкций на «Фридом Финанс Украина» «полумертвый» фондовый рынок Украины получил еще один мощный удар.

«Freedom — единственный в мире онлайн-брокер, предоставлявший доступ к покупке акций компаний на украинских биржах. Укрнефть, Аваль, Донбассэнерго, ОВГЗ и многие другие ценные бумаги. Большинство украинцев вкладывают деньги в американский рынок из-за его прозрачности, масштабов и доступности. А подобные санкции только снижают привлекательность инвестиций в Украину. Меня как человека, который десятилетиями инвестирует деньги в Украину и привлекает к этому международных инвесторов, это очень огорчает», — говорит Бойко.

Инвестиционный консультант, управляющий активами 1st Family Office Василий Матий соглашается, что сообщение о внесении ООО «Фридом Финанс Украина» в санкционный список стало досадным известием для многих клиентов.

«Компания сделала немало для развития отечественного рынка ценных бумаг, в частности, обеспечив быстрый и удобный доступ к покупке торгуемых на внутреннем рынке ценных бумаг. Много усилия также было приложено к популяризации облигаций внутреннего государственного займа среди розничных клиентов и в целом развитию культуры инвестирования», — отмечает Матий.

Мирослав Король, автор популярного YouTube канала с аудиторией почти 45 тыс. подписчиков «Миллионер за 7 лет», считает внесение компании «Фридом Финанс Украина» в санкционный список большой ошибкой. И вот какие аргументы приводит финансист.

«Во-первых, трудно спорить, что они единственный адекватный брокер в Украине, который обеспечил нас возможностью через личный кабинет в электронном виде покупать акции украинских и зарубежных компаний. Во-вторых, именно эта компания проводила самые выдающиеся мероприятия по популяризации и развитию фондового рынка в Украине. В-третьих, у них нет в составе учредителей или бенефициаров с российским гражданством. В составе ООО „Фридом Финанс Украина“ всего два участника: американский холдинг Freedom Holding Corp. и гражданин Казахстана — Аскар Таштитов. В свою очередь, исполнительный директор Freedom Holding Corp. — Тимур Турлов отказался от гражданства российской федерации и стал гражданином Республики Казахстан. Также компания публиковала информацию, что Freedom Holding Corp. продала российские компании „Инвестиционная компания ФФ“ и „ФФИН Банк“ и вышла из российского бизнеса», — говорит Король.

По словам эксперта, он надеется, что это «неосмотрительное решение» по санкциям будет отменено.

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