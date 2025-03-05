Власти США дали Chevron месяц на выход из Венесуэлы — Finance.ua

Власти США дали Chevron месяц на выход из Венесуэлы Сегодня 12:43 — Фондовый рынок

Министерство финансов США предоставило американской энергетической компании Chevron Corp. срок до 3 апреля в завершение работы в Венесуэле.

Как отмечает Bloomberg, компания получила на сворачивание сделок всего 30 дней вместо обычных для таких случаев шести недель. Это может быть способом оказывать дополнительное давление на лидера страны Николаса Мадуро, чтобы заставить его пойти на соглашение с президентом США Дональдом Трампом.

Минфин США отмечает, что лицензия не позволяет выплачивать какие-либо виды налогов или роялти правительства Венесуэлы, какие-либо дивиденды госкомпании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) и ее дочерним обществам. По-прежнему запрещена продажа нефти или нефтепродуктов, производимых совместными предприятиями Chevron в Венесуэле, куда угодно, кроме США.

Chevron получила лицензию на работу в Венесуэле при администрации Джо Байдена в ноябре 2022 года. Компания экспортирует из Венесуэлы около 240 тыс. баррелей нефти в сутки, что соответствует примерно четверти общего нефтяного производства этой страны.

Ранее Трамп уже анонсировал, что разрешение Chevron на операции в Венесуэле будет отозвано.

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