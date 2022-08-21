Власти Нигерии приступили ко второму этапу тестирования собственной CBDC — Finance.ua
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Власти Нигерии приступили ко второму этапу тестирования собственной CBDC

Финтех и Карты
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Власти Нигерии приступили ко второму этапу тестирования собственной CBDC
Власти Нигерии приступили ко второму этапу тестирования собственной CBDC
Глава центрального банка Нигерии, Гудвин Эмефили, выступая на Хакатоне eNaira в столице государства, в городе Абуджа, заявил, что регулятор начинает второй этап тестирования цифровой валюты страны класса CBDC.
Глава ЦБ Нигерии подчеркнул, что eNaira — это серьезно и на долгую перспективу, и задача второго этапа тестирования состоит в том, чтобы миллионы жителей Нигерии начали использовать CBDC в финансовых транзакциях. Начальный рубеж — это 8 млн человек, использующих eNaira.
«У нас нет другого выбора, как привыкнуть к факту, что мы сейчас находимся в цифровой экономике, в цифровом пространстве, в котором использование наличных денег будет постепенно идти до минимального уровня». — отметил Эмефили.
В ЦБ Нигерии подчеркнули, что цифровые валюты eNaira позволят охватить финансовыми услугами всех тех, кого еще не охватили своими сервисами банки.
В Нигерии было загружено 840 тыс. раз цифровой кошелек для использования eNaira, при этом только 270 тыс. цифровых кошельков находятся в статусе активный. В общей сложности было уже проведено около 200 тыс. финансовых транзакций на сумму 4 млрд eNaira, что соответствует около $9,5 млн по официальному курсу американской валюты.
Напомним, что ранее в Банке международных расчетов положительно оценили будущий вклад разных СBDC в мировые финансы.
По материалам:
cryptomisto
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