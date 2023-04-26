Власти нарабатывают новую экономическую стратегию Украины — Зеленский Сегодня 10:34 — Казна и Политика

Власти Украины активно работают над новой экономической стратегией развития нашего государства.

Как передает Укринформ со ссылкой на Телеграм-канал Владимира Зеленского, об этом шла речь на совещании в Офисе Президента.

«Активно работаем над новой экономической стратегией Украины. Этот год — год начала нашего экономического роста. Мы шаг за шагом восстанавливаем инфраструктуру, но важно уже сейчас начинать думать и о восстановлении экономики нашей страны», — написал глава государства.

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По его словам, на совещании подробно рассмотрели пути для обеспечения темпов роста экономики и ВВП, развитие различных отраслей экономики, приоритетные стратегические сектора и инвестиционные политики.

Как сообщалось, Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил о том, что Украина в текущем году планирует реализовать проекты восстановления на 14 млрд долларов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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