Украина изменится после войны: в Кабмине назвали пять пунктов новой модели страны — Finance.ua

Украина изменится после войны: в Кабмине назвали пять пунктов новой модели страны Сегодня 21:01 — Казна и Политика

Украина изменится после войны: в Кабмине назвали пять пунктов новой модели страны

В Украине должна быть мощная экономика, чтобы поскорее стать полноправным членом Европейского Союза. При этом «новая модель Украины» после войны будет базироваться на пяти составляющих.

Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко, сообщает пресс-служба Кабинета министров

По ее словам, составляющими новой экономической модели будут:

энергетическая независимость;

Украина как гарант мировой продовольственной безопасности;

развитие военно-промышленного комплекса (Украина как спонсор европейской безопасности);

гуманитарное разминирование;

сильная IT-отрасль, в частности в государственных услугах, и развитие человеческого капитала.

«Статус кандидата в ЕС для Украины был мощным сигналом солидарности европейского сообщества в нашей борьбе за независимость и территориальную целостность... Чтобы обеспечить нашу и европейскую безопасность, Украина должна иметь устойчивую мощную экономику. Для этого мы должны провести реформы, чтобы провести структурные изменения в экономике», — объяснила Свириденко.

Справка Finance.ue:

в Киеве представили План действий Совета Европы для Украины на 2023-2026 годы «Устойчивость, отстройка и восстановление» с общим бюджетом ориентировочно 50 млн евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Обозреватель По материалам:

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