Власти Индии подозревают 10 криптобирж в отмывании $125 млн — Finance.ua
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Власти Индии подозревают 10 криптобирж в отмывании $125 млн

Финтех и Карты
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Власти Индии подозревают 10 криптобирж в отмывании $125 млн
Власти Индии подозревают 10 криптобирж в отмывании $125 млн
Власти Индии заподозрили 10 криптобирж в отмывании цифровых активов на сумму более 1 миллиарда рупий (более $125 млн).
Управление правоприменения расследует деятельность 10 компаний, названия которых пока не раскрываются.
По данным правоохранителей, несколько фирм перечисляли на торговых платформах деньги, полученные незаконным путём. Они покупали виртуальную валюту и отправляли монеты преимущественно в кошельки, которыми владеют граждане материкового Китая.
Чтобы избежать ответственности, злоумышленники регистрировали аккаунты на биржах на людей, проживающих в отдаленных районах Индии. Однако торговые площадки не сообщили полицейским о подозрительных учетных записях и продолжили оказывать услуги преступникам.
После того как сотрудники одной из этих компаний узнали, что мы ими заинтересовались, они быстро закрыли магазин и вывели все деньги за границу с помощью криптовалют. Отсутствие прозрачности в экосистеме цифровых активов и адекватных регулятивных мер позволило злоумышленникам отправить средства за границу". — отметили работники Управления правоприменения.
Очевидно, что в список нарушителей попала криптобиржа WazirX. Недавно индийские правоохранители заявили, что фирма помогала отмывать деньги более 15 финансово-технологическим предприятиям. Поэтому силовики заморозили банковский счет торговой платформы, на котором хранилось более $8 млн.

Криптовалюты и мошенничество

По материалам:
cryptomisto
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