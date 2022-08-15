Власти Индии подозревают 10 криптобирж в отмывании $125 млн — Finance.ua

Власти Индии подозревают 10 криптобирж в отмывании $125 млн Сегодня 04:30 — Финтех и Карты

Власти Индии подозревают 10 криптобирж в отмывании $125 млн

Власти Индии заподозрили 10 криптобирж в отмывании цифровых активов на сумму более 1 миллиарда рупий (более $125 млн).

Управление правоприменения расследует деятельность 10 компаний, названия которых пока не раскрываются.

По данным правоохранителей, несколько фирм перечисляли на торговых платформах деньги, полученные незаконным путём. Они покупали виртуальную валюту и отправляли монеты преимущественно в кошельки, которыми владеют граждане материкового Китая.

Чтобы избежать ответственности, злоумышленники регистрировали аккаунты на биржах на людей, проживающих в отдаленных районах Индии. Однако торговые площадки не сообщили полицейским о подозрительных учетных записях и продолжили оказывать услуги преступникам.

После того как сотрудники одной из этих компаний узнали, что мы ими заинтересовались, они быстро закрыли магазин и вывели все деньги за границу с помощью криптовалют. Отсутствие прозрачности в экосистеме цифровых активов и адекватных регулятивных мер позволило злоумышленникам отправить средства за границу". — отметили работники Управления правоприменения.

Очевидно, что в список нарушителей попала криптобиржа WazirX. Недавно индийские правоохранители заявили, что фирма помогала отмывать деньги более 15 финансово-технологическим предприятиям. Поэтому силовики заморозили банковский счет торговой платформы, на котором хранилось более $8 млн.

cryptomisto По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.