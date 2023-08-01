Владелец IKEA продал свою штаб-квартиру в россии за $44 млн — Finance.ua
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Владелец IKEA продал свою штаб-квартиру в россии за $44 млн

Фондовый рынок
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Владелец IKEA продал свою штаб-квартиру в россии за $44 млн
Владелец IKEA продал свою штаб-квартиру в россии за $44 млн
Шведская владелица IKEA Ingka Centres продала офисный комплекс «Химки бизнес-парк», в котором размещалась российская штаб-квартира компании, за $44 млн.
Об этом пишут росСМИ.
21 июня новым владельцем ООО «Химки бизнес-парк» стала фирма «КЛС-Химки». КЛС-Химки принадлежит бизнесменам Григорию Саакяну (бывший совладелец «Соверен банка», занимается развитием онлайн-магазина Reyouza) и Аркадией Даниэляну (совладелец фирм «А-финанс» и «А-базис»).
Эксперты оценили сумму сделки в 4−4,2 млрд рублей или примерно $44 млн.
Шведская Ingka Group, владеющая в россии сетью магазинов IKEA и торговыми центрами «Мега», остановила работу вскоре после начала полномасштабного вторжения войск рф в Украину. В августе 2022 года магазины IKEA провели распродажу оставшихся товаров. До марта 2023 г. компания продала все российские заводы IKEA. Их купили производитель кухонных столешниц и фасадов Slotex и производитель пиломатериалов «Лузалис». Также сообщалось, что Ingka Group начала поиски покупателей на свою недвижимость в рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
The page
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