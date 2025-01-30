Владельцы Dogecoin и Shiba Inu переходят на XYZVerse в поисках возможной прибыли в 50 000%! — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Владельцы Dogecoin и Shiba Inu переходят на XYZVerse в поисках возможной прибыли в 50 000%! Сегодня 11:42 — Криптовалюта

Владельцы Dogecoin и Shiba Inu переходят на XYZVerse в поисках возможной прибыли в 50 000%!

Криптовалютные энтузиасты переключают внимание с популярных токенов, таких как Dogecoin и Shiba Inu, на нового перспективного претендента — XYZVerse. В сообществе ходят слухи о колоссальном потенциале прибыли, достигающем 50 000%. Что же вызывает такой ажиотаж вокруг XYZVerse, и может ли он стать следующей возможностью для экспоненциального роста?

XYZ: Новый чемпион среди мем-монет, готовый доминировать в 2025 году

Игра началась, и XYZ выходит на поле, чтобы принести рекордные прибыли с неудержимым ростом! Этот сенсационный мем-токен, связанный со спортивной тематикой, готов стать главным событием 2025 года, привлекая внимание как криптоэнтузиастов, так и спортивных фанатов по всему миру.

На фоне стремительного роста BOME и WIF XYZ готов оставить их позади, поставив перед собой цель увеличения на 7 400%!

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XYZ — это главный игрок XYZVerse — награда за лучший новый мем-проект. Это идеальный симбиоз спортивного азарта и мем-культуры, создающий уникальную экосистему для криптоэнтузиастов и любителей ставок.

Помните, как Polymarket достиг $1 млрд торгового объема на волне президентских выборов в США? Теперь представьте этот успех, помноженный на мощь мем-монет и спортивных ставок! С миллионами бетторов, готовых вступить в игру, возможности для ранних инвесторов в XYZ колоссальны.

📉 XYZ сейчас недооценен, но с предстоящими крупными листингами участники пресейла смогут зафиксировать жизненно важную прибыль.

Dogecoin (DOGE)

За последнюю неделю Dogecoin (DOGE) упал на 10,74%. Несмотря на краткосрочное снижение, за прошлый месяц он вырос на 5,77%, а за последние шесть месяцев — на 178,74%. В данный момент торгуется в диапазоне $0,31 — $0,38, показывая волатильность, но и потенциал к восстановлению.

Технические индикаторы:

RSI: 56,96 , указывая на нейтральную зону между перепроданностью и перекупленностью.

, указывая на нейтральную зону между перепроданностью и перекупленностью. 10-дневная скользящая средняя: $0,33,

100-дневная скользящая средняя: $0,34 — фаза консолидации.

— фаза консолидации. Стохастический осциллятор: 95,89, показывая сильный импульс к росту.

Ключевые уровни:

Сопротивление : если DOGE преодолеет отметку $0,42 , он может достичь $0,49 (+30%).

: если DOGE преодолеет отметку , он может достичь (+30%). Поддержка: при снижении ниже $0,29, цена может упасть к $0,22 (-24%).

Трейдеры внимательно следят за этими уровнями, оценивая следующее движение DOGE.

Shiba Inu (SHIB)

За последнюю неделю Shiba Inu (SHIB) снизился на 11,25%, а за месяц падение составило 12,88%. Однако за последние шесть месяцев SHIB вырос на 17,49%, демонстрируя переменную динамику.

В данный момент SHIB торгуется в диапазоне $0,1 801 — $0,2 117.

Технические индикаторы:

10-дневная скользящая средняя: $0,1 832

100-дневная скользящая средняя: $0,1 913

RSI: 51,54 , что указывает на нейтральное состояние рынка.

, что указывает на Стохастик: 84,16, возможно, сигнализируя о перекупленности.

Ключевые уровни:

Сопротивление: $0,2 324 — преодоление этого уровня может привести SHIB к $0,2 639.

— преодоление этого уровня может привести SHIB к Поддержка: если цена опустится ниже $0,1 694, то возможно дальнейшее падение до $0,1 379.

Инвесторы пристально следят за этими уровнями, чтобы определить дальнейшие перспективы SHIB.

Вывод

Хотя DOGE и SHIB остаются популярными мем-монетами, XYZVerse предлагает ранним инвесторам шанс на колоссальный рост, объединяя спортивных фанатов и криптоэнтузиастов в уникальной, управляемой сообществом экосистеме.

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