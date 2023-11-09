Владельцам земельных паев могут отказать в субсидии — Finance.ua
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Владельцам земельных паев могут отказать в субсидии

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Владельцам земельных паев могут отказать в субсидии
Владельцам земельных паев могут отказать в субсидии
Наличие земельного пая не может стать препятствием для получения субсидии. Но субсидию назначают с учетом дохода, полученного от земли. И если этот доход высокий, владелец пая может не получить субсидию.
Такой вывод следует из разъяснений Пенсионного фонда по поводу назначения субсидии владельцам земельных паев.
В Пенсионном фонде отмечают, что наличие земельного пая ни в коем случае не может стать препятствием для получения субсидии. То есть домохозяйства, в составе которых есть собственники земельных паев, вполне могут претендовать на получение государственной помощи.
В то же время при назначении субсидии и ее расчете доход, полученный от земельного пая, обязательно принимается во внимание.
«При расчете субсидии учитывается доход, который приносит домохозяйству земельный пай (за тот период, когда он получен)», — уточняют в сообщении ПФУ.
Однако если земельный пай не сдается в аренду и не приносит его владельцу никакого дохода, то, конечно, его наличие никак не повлияет на назначение субсидии.
«Если земельный пай не сдается в аренду и не приносит доход, сам факт его наличия не сказывается на назначении домохозяйству жилищной субсидии», — отметили в Пенсионном фонде.
Следовательно, в большинстве случаев владельцам земельных паев не отказывают в субсидии. Но если в домохозяйстве проживают несколько пайщиков, сдающих свои паи в аренду и получающих от них доход, такой семье могут отказать в субсидии, если доход от паев получается высокий.
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По материалам:
borgexpert
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