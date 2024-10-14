Включается ли в доход ФЛП сумма кредита — разъяснение налоговой Сегодня 19:04 — Личные финансы

Включается ли в доход ФЛП сумма кредита — разъяснение налоговой

Налогообложению подлежат доходы физических лиц — предпринимателей, полученные в течение календарного года от ведения хозяйственной деятельности.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и Севастополе.

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Отмечается, что финансовый кредит — это средства, предоставляемые банком-резидентом или нерезидентом, квалифицируемым как банковское учреждение согласно законодательству страны пребывания нерезидента, или резидентами и нерезидентами, имеющими согласно соответствующему законодательству статус небанковских финансовых учреждений, а также иностранным государством или его официальными агентствами, международными финансовыми организациями и другими кредиторами — нерезидентами юридическому или физическому лицу на определенный срок для целевого использования и под процент.

Согласно Налоговому кодексу, налогообложению подлежат доходы ФЛП, полученные в течение календарного года от ведения хозяйственной деятельности.

Учитывая, что получение физическим лицом — предпринимателем кредита в соответствии с условиями договора подлежит обязательному возвращению в определенные сроки, то в течение действия договора кредита сумма кредита не включается в состав дохода предприятия.

При этом в налоговой отметили, что если сумма кредита не возвращается в определенный в договоре срок, то она включается в состав доходов физического лица — предпринимателя и облагается налогом на общих основаниях.

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