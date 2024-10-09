Как у Арестовича: банкиры обещают выдавать кредиты бизнесу за две-три недели — Finance.ua

Как у Арестовича: банкиры обещают выдавать кредиты бизнесу за две-три недели Сегодня 11:10 — Кредит&Депозит

Как у Арестовича: банкиры обещают выдавать кредиты бизнесу за две-три недели

В то время как предварительное кредитное решение можно получить за один-два дня.

Об этом рассказали участники круглого стола «Госпрограмма „5−7-9%“ как главный драйвер развития кредитного портфеля банков: надолго ли?», проведенного «Финансовым клубом».

«У нас предварительное решение формируется в среднем за два дня, и оно на 70−80% будет соответствовать финальному решению кредитного комитета. Реальная выдача денег на счет в среднем производится за две — три недели. Некоторые заявки идут быстрее, некоторые — медленнее, в зависимости от группы заемщика — требуется ли в отношении него более глубокий анализ», — рассказал начальник центрального территориального управления Пиреус Банка Сергей Щека.

Срок кредитования зависит от сумм кредитов. «Суммы до 5 млн грн без залога можем через две недели выдать на счет. А если это 60 млн грн в „одни руки“, то через 3−4 недели уже деньги будут на счету. Три недели — комитет, и четвертая — уже подписано соглашение и перечисление. С залогом и оценкой», — объяснил начальник управления по работе с клиентами Кредитвест Банка Мисак Арзуманян.

Руководитель малого и среднего бизнеса Сенс Банка Яна Шумунова говорит, что входящее в группу юридическое лицо получает от них предварительное решение, которое выдает специалист кредитного анализа, в течение 24 часов. «Оно на 60−70% будет совпадать с основным решением по кредиту. В среднем мы ориентируемся на срок выдачи кредита после предоставления полного пакета документов для клиентов среднего бизнеса до двух недель», — рассказала Яна Шумунова.

«Соглашения на сумму до 5 млн грн мы можем принять за 2−3 дня, это уже до подписания договора и выдачи кредитных средств. Суммы кредитов до 25 млн. грн. можем рассмотреть за 5−7 дней до выдачи средств. А если это крупная сделка, группа компаний, то в среднем это будет две недели. Индикативное предложение мы стараемся давать день в день, максимум на следующий день», — говорит заместитель директора департамента организации продаж корпоративным клиентам ТАСкомбанка Анна Мухина.

Сергей Щека уверен, что сроки выдачи кредитов являются конкурентным преимуществом банков. «Сейчас срок выдачи кредита — это основополагающий фактор, которым банк может привлекать клиентов. Рынок по финансовым условиям примерно одинаков, поэтому срок кредитования — это самое главное для привлечения новых клиентов», — считает он.

Фінансовий клуб По материалам:

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