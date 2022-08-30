Вклады в Ощадбанке будут гарантированы на общих основаниях — Finance.ua

Вклады в Ощадбанке будут гарантированы на общих основаниях
Государство больше не гарантирует 100% суммы по депозитам населения в Ощадбанке. Вклады будут гарантированы на общих основаниях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина от 27 августа 2022 г. № 958, которым утверждена новая редакция устава банка.
«Вклады физических лиц, размещенные в банке, гарантируются в порядке и размерах, предусмотренных законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», — говорится в документе.
В предыдущей версии устава 2003 года говорилось: «Вклады физических лиц, размещенные в банке, гарантируются государством в соответствии с законом Украины «О банках и банковской деятельности».
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Таким образом, устав приведен в соответствие с законом, который вступил в силу в апреле 2022 года и предусматривает, что Ощадбанк станет участником системы гарантирования вкладов физических лиц.
В то же время в Украине на время военного положения и трех месяцев после его завершения вводится 100% гарантия по банковским вкладам физических лиц и ФЛП (вместе с процентами, если это был депозит).
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Если в период действия этой нормы начнется процедура вывода с рынка какого-либо из банков, Фонд гарантирования вкладов физических лиц возместит вкладчикам всю сумму вклада вместе с начисленными процентами.
Через три месяца после прекращения или отмены действия военного положения гарантированная сумма по вкладам составит 600 тысяч гривен.
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