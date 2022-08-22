Купить безналичную валюту на депозит: все нюансы — Finance.ua

Купить безналичную валюту на депозит: все нюансы Сегодня 08:00 — Валюта

В первые месяцы войны вариантов, как купить валюту, было немного: банки прекратили продажу, и единственным способом конвертировать гривну оставался поход в небанковские обменные пункты.

Сейчас, несмотря на то, что курс доллара вырос, ситуация с покупкой стала гораздо лучше.

Рассмотрим несколько вариантов, как купить валюту.

С целью снизить ажиотажный спрос на иностранную валюту и одновременно помочь банкам привлечь денежный ресурс от населения Национальный банк своим постановлением № 154 от 21 июля 2022 года разрешил банкам продавать своим клиентам безналичную валюту с последующим ее размещением на депозит сроком от трех календарных месяцев без права досрочного разрыва в пределах ежемесячного лимита 50 тысяч гривен.

Понятно, что тем, кому валюта нужна срочно, этот способ не подойдет. В то же время он идеален для тех, кто, доверяя украинской банковской системе, решил перейти от гривневых депозитов к валютным.

Курс продажи при этом близок к зафиксированному Национальным банком официальному курсу (точнее, выше его на 1%).

Банки могут взимать дополнительные комиссии за операцию по покупке безналичной валюты на межбанковском валютном рынке.

Полную информацию о банках, предоставляющих такую услугу, можно найти по ссылке

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