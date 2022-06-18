Визовый режим с россией: детали постановления Кабмина — Finance.ua

Визовый режим с россией: детали постановления Кабмина

Сегодня 11:15 — Казна и Политика

Кабинет министров принял решение о прекращении соглашения с правительством российской федерации о безвизовых поездках граждан и применении некоторых международных договоров. Постановление вступает в силу со дня его опубликования и применяется с 1 июля 2022 года.

Об этом сообщается в постановлении от 17 июня 2022 г. № 692

«Прекратить действие соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации, заключенного 16 января 1997 г. в г. Москве», — говорится в документе.

Согласно постановлению, введены временные ограничения на пересечение государственной границы для граждан рф — жителей приграничных территорий на основании только паспортов.

Кроме того, установлено, что граждане российской федерации — жители приграничных регионов российской федерации — въезжают в Украину и выезжают из Украины исключительно через международные и межгосударственные пункты пропуска.

Напомним, Кабинет министров вводит визовый режим с российской федерацией. Новые правила вступят в силу с 1 июля этого года.

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