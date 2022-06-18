Визовый режим с россией: детали постановления Кабмина — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Визовый режим с россией: детали постановления Кабмина

Сегодня 11:15Казна и Политика
69
Кабинет министров принял решение о прекращении соглашения с правительством российской федерации о безвизовых поездках граждан и применении некоторых международных договоров. Постановление вступает в силу со дня его опубликования и применяется с 1 июля 2022 года.
Об этом сообщается в постановлении от 17 июня 2022 г. № 692.
«Прекратить действие соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации, заключенного 16 января 1997 г. в г. Москве», — говорится в документе.
Согласно постановлению, введены временные ограничения на пересечение государственной границы для граждан рф — жителей приграничных территорий на основании только паспортов.
Кроме того, установлено, что граждане российской федерации — жители приграничных регионов российской федерации — въезжают в Украину и выезжают из Украины исключительно через международные и межгосударственные пункты пропуска.

Российский экономический корабль, иди на##й 🧐

Напомним, Кабинет министров вводит визовый режим с российской федерацией. Новые правила вступят в силу с 1 июля этого года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.