Визит Нэнси Пелоси на Тайвань обвалил фондовые рынки США и Китая — Finance.ua

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань обвалил фондовые рынки США и Китая Сегодня 17:55 — Фондовый рынок

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань обвалил фондовые рынки США и Китая

Ситуация вокруг визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань обрушила фондовые рынки США и Китая. Обострение отношений двух государств создало излишнюю нервозность на торговых площадках: основные индексы США закрылись в минусе по итогам торгов в понедельник, а китайские индексы закрылись в минусе уже по итогам торгов во вторник, пишет The Insider.

Индекс 300 крупнейших китайских компаний (CSI 300) по итогам торгов во вторник опустился на 1,95% с 4144,38 до 4107,02 пункта.

Shanghai Composite потерял за сутки 2,26%, просев с 3231,26 до 3186,27 пункта, наконец индекс Шэньчжэньской фондовой биржи (SZSE Component) упал на 2,37%, с 12260,45 до 12120,02 пункта.

Аналогичную динамику продемонстрировал гонконгский индекс Hang Seng, снизившийся на 2,36% с 20165,84 до 19689,21 пункта.

Американские фондовые рынки по итогам торгов в понедельник впервые через несколько дней закрылись в красной зоне. Индекс Dow Jones потерял 0,14% и опустился до 32798,40 пункта по сравнению с 32846,45 по итогам предыдущего дня. Аналогичная динамика была зафиксирована у S&P 500 (-0,28%, до 4118,6 пункта) и NASDAQ (-0,06%, до 12940,78 пункта).

Следует отметить, что американский фондовый рынок рос всю неделю до этого, причем на относительно негативном фоне новостей: ФРС США снова подняла ставку в связи с сохранением высоких темпов инфляции, а ВВП США продемонстрировал негативную динамику во втором квартале, что свидетельствует о наступлении технической рецессии.

Несмотря на негатив, рынки были в зеленой зоне несколько дней.

Нэнси Пелоси заявляла о своем намерении посетить Тайвань в рамках своего азиатского турне. На это решение официальный Пекин отреагировал очень болезненно и привел вооруженные силы в повышенную боевую готовность.

На пляжах ближайших к Тайваню китайских провинций появилась боевая техника, США также направили в сторону Тайваня свои авианосцы, чтобы увеличить военное присутствие в регионе.

США не признают публично независимость Тайваня, однако Белый дом не видит проблем с визитом Пелоси на Тайвань и настаивает, что китайские власти намеренно обостряют ситуацию.

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