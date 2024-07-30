Vivo выпустит свою первую гарнитуру смешанной реальности — Finance.ua
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Vivo выпустит свою первую гарнитуру смешанной реальности

Технологии&Авто
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Vivo выпустит свою первую гарнитуру смешанной реальности
Vivo выпустит свою первую гарнитуру смешанной реальности
Недавно компания Vivo провела фестиваль изображений в Китае, где представила свое видение будущего мобильных изображений. В ходе мероприятия компания также подтвердила свой будущий выход в сферу смешанной реальности (MR). Компания Vivo официально объявила, что выпустит гарнитуру MR в 2025 году.
Исполнительный вице-президент Vivo Ху Байшань намекнул на заинтересованность компании в технологии МР во время азиатского форума Боао в начале этого года. Там Байшань сказал, что MR — следующий крупный прогресс в мобильных технологиях. И вот у нас есть официальное подтверждение планов Vivo в этой сфере.
Расширенная реальность (XR) — не совсем новая территория для Vivo. Компания выпустила свои первые умные очки дополненной реальности в 2019 году. Но это не было отдельное устройство, а для работы требовало соединение со смартфонами 5G.
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Приверженность Vivo к инновациям сочетается с ее высокими показателями на рынке. По данным Canalys, Vivo сейчас занимает первое место на китайском рынке смартфонов с долей рынка в 19%. Высококлассная серия Vivo X также демонстрирует постоянный рост, что еще больше укрепляет ее позиции в конкурентном сегменте потребительских устройств премиум-класса.
Ходят слухи, что такие конкуренты, как Huawei и Oppo также разрабатывают подобные продукты MR, но официального подтверждения от этих брендов пока не было.
Фестиваль изображений стал Vivo платформой для демонстрации своих инноваций. Компания подтвердила, что ее последующие флагманские смартфоны, вероятно, серия Vivo X200, будут иметь собственный датчик изображения Blueprint, матрицу алгоритма Blueprint и чип Blueprint Imaging.
Выход Vivo в место смешанной реальности (MR) является значимым шагом на рынке носимых устройств. Успех компании в секторе смартфонов, несомненно, повлияет на ее подход к этому новому рубежу.
По материалам:
Portaltele
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