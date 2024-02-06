Представлен vivo V30: три камеры по 50 Мп и процессор Snapdragon (фото) — Finance.ua

Представлен vivo V30: три камеры по 50 Мп и процессор Snapdragon (фото) Сегодня 01:33 — Фондовый рынок

Представлен vivo V30: три камеры по 50 Мп и процессор Snapdragon (фото)

Семейство смартфонов vivo пополнило среднебюджетную модель V30. Отличительными чертами новинки стали расширенные возможности мобильной съемки на основную и переднюю камеры, а также дисплей с приличным запасом яркости, свежий процессор Qualcomm и поддержка технологии быстрой зарядки высокой мощности.

Vivo V30 получил загнутый по бокам 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2800×1260 точек, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 2800 кд/м². В круглом вырезе вверху по центру матрицы расположена 50-мегапиксельная фронталка с автофокусом.

В состав тыльного блока камер вошли два модуля по 50 Мп: основной OmniVision OV50E (1/1,55″) с OIS и ультраширик с автофокусом. Кроме того, смартфон получил фирменную кольцевую подсветку Aura Light в дополнение к стандартной LED-вспышке.

За производительность новинки отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Объем оперативной памяти в зависимости от конфигурации составляет 8 или 12 ГБ, накопителя — 128, 256 или 512 ГБ. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает технологию 80-ваттной быстрой зарядки. Производитель также заявляет о четырехлетней программной поддержке смартфона.

Дата начала продаж и цена vivo V30 будут объявлены позже.

iTechua По материалам:

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