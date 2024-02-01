Visa запустила услугу вывода криптовалют на банковскую карту — Finance.ua

Visa запустила услугу вывода криптовалют на банковскую карту
Компания Visa в партнерстве с провайдером платежной Web3-инфраструктуры Transak запустила услугу вывода криптовалют на банковские карты.
Об этом говорится в сообщении на сайте Transak.
По запросу на обработку транзакции средства будут конвертироваться в национальную валюту государства, в котором зарегистрирована банковская карта.
Воспользоваться услугой смогут клиенты Visa из 145 стран.
Разработчиком сервиса Visa Direct выступает Transak, участвующая в создании блокчейн-инфраструктуры.
Сервис позволяет конвертировать в фиатные деньги до 40 криптовалют. Доступ к нему уже получили пользователи из Турции, Мальты, Кипра, Португалии, Сингапура и ОАЭ. Компания обещает в ближайшее время расширить географию обслуживания клиентов.
В начале 2023 года сообщалось, что Visa отложила планы по интеграции криптовалют после ряда банкротств в индустрии. Однако в апреле компания сообщила, что набирает разработчиков для «амбициозной» инициативы в сфере цифровых активов.
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