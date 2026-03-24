Visa запустила новую систему авторизации платежей

Сегодня 18:00 — Финтех и Карты

Visa представила Visa Intelligent Authorization

Компания Visa объявила о запуске Visa Intelligent Authorization — новой функции в рамках платформы Visa Acceptance Platform. Решение позволяет эквайрам модернизировать процесс обработки платежей через единое API-подключение без необходимости создания или поддержки сложной инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Авторизация — ключевой элемент работы цифровых платежей: эквайры отправляют запросы на авторизацию в режиме реального времени через карточные сети в банки-эмитенты, которые одобряют или отклоняют транзакции в течение нескольких секунд.

Однако многие устаревшие платформы авторизации не соответствуют стандартам современной коммерции, требующей высокой доступности, интеллектуальной обработки запросов и регуляторной гибкости. В результате это приводит к более низкому уровню одобрения транзакций, более высоким операционным расходам и увеличению сложности соблюдения регуляторных требований, а также замедляет расширение на новые платежные сценарии, отрасли и рынки.

Преимущества Visa Intelligent Authorization

Visa Intelligent Authorization позволяет обрабатывать транзакции в глобальных и локальных карточных сетях через единую интеграцию.

Заявленные характеристики решения:

доступность на уровне 99,999%;

средний глобальный уровень одобрения транзакций — 96,3%.

Эквайры могут использовать сервис в качестве основного инструмента авторизации или в качестве дополнительного решения для повышения устойчивости платежной инфраструктуры.

«Visa Intelligent Authorization помогает эквайрам одобрять больше легитимных транзакций, лучше управлять рисками и повышать операционную эффективность благодаря аналитике в режиме реального времени и уведомлениям о платежах», — объясняют в компании.

Visa Intelligent Authorization доступна для эквайров, соответствующих требованиям, в составе платформы Visa Acceptance Platform. Функция служит основой современной обработки платежей и открывает возможности масштабирования по мере дальнейшей эволюции отрасли.

