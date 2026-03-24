Visa запустила новую систему авторизации платежей

Visa представила Visa Intelligent Authorization
Компания Visa объявила о запуске Visa Intelligent Authorization — новой функции в рамках платформы Visa Acceptance Platform. Решение позволяет эквайрам модернизировать процесс обработки платежей через единое API-подключение без необходимости создания или поддержки сложной инфраструктуры.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Авторизация — ключевой элемент работы цифровых платежей: эквайры отправляют запросы на авторизацию в режиме реального времени через карточные сети в банки-эмитенты, которые одобряют или отклоняют транзакции в течение нескольких секунд.
Однако многие устаревшие платформы авторизации не соответствуют стандартам современной коммерции, требующей высокой доступности, интеллектуальной обработки запросов и регуляторной гибкости. В результате это приводит к более низкому уровню одобрения транзакций, более высоким операционным расходам и увеличению сложности соблюдения регуляторных требований, а также замедляет расширение на новые платежные сценарии, отрасли и рынки.

Преимущества Visa Intelligent Authorization

Visa Intelligent Authorization позволяет обрабатывать транзакции в глобальных и локальных карточных сетях через единую интеграцию.
Заявленные характеристики решения:
  • доступность на уровне 99,999%;
  • средний глобальный уровень одобрения транзакций — 96,3%.
Эквайры могут использовать сервис в качестве основного инструмента авторизации или в качестве дополнительного решения для повышения устойчивости платежной инфраструктуры.
«Visa Intelligent Authorization помогает эквайрам одобрять больше легитимных транзакций, лучше управлять рисками и повышать операционную эффективность благодаря аналитике в режиме реального времени и уведомлениям о платежах», — объясняют в компании.
Visa Intelligent Authorization доступна для эквайров, соответствующих требованиям, в составе платформы Visa Acceptance Platform. Функция служит основой современной обработки платежей и открывает возможности масштабирования по мере дальнейшей эволюции отрасли.
По материалам:
Finance.ua
VisaФинтех
Также по теме
Также по теме
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
