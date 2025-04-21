Visa запускает биометрическую авторизацию онлайн-платежей в Украине — Finance.ua

Visa запускает биометрическую авторизацию онлайн-платежей в Украине Сегодня 14:46 — Фондовый рынок

Visa запускает биометрическую авторизацию онлайн-платежей в Украине

Платежная система Visa объявила о запуске Visa Payment Passkey в Украине. Эта технология позволяет подтверждать личность пользователя и авторизовать онлайн-платежи с помощью биометрии — в частности, отпечатка пальца или распознавание лица.

Об этом говорится в релизе Visa.

Как это работает

Созданный на основе новейших стандартов аутентификации Fast Identity Online (FIDO) инструмент Visa Payment Passkey Service позволяет подтвердить личность потребителя и предоставить разрешение на проведение онлайн-платежа с помощью быстрого сканирования его или ее биометрических данных, например лица или отпечатка пальца.

При покупке в интернете ключи доступа Visa заменяют пароли или одноразовые коды, делая транзакции более простыми и безопасными.

Visa Payment Passkey подтверждает личность, не прерывая процесс оплаты, и повышает безопасность, устраняя неудобства при оплате онлайн на любом устройстве или сайте во всем мире.

Первым партнером Visa, интегрировавшим новое решение в Украине, стала платформа ГЕРЦ — сервис онлайн-оплаты коммунальных услуг.

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Пользователи, зарегистрировавшие карту в сервисе Click to Pay, могут производить платежи на маркетплейсах с соответствующей иконкой без заполнения форм и ввода карточных данных.

«Мы рады представить в Украине технологию Visa Payment Passkey, которая сделает оплаты через сервис Click to Pay еще проще и безопаснее. Эта технология совершает настоящую революцию в сфере электронной коммерции, повышая безопасность транзакций и одновременно устраняя неудобства при оплате онлайн на любом устройстве», — отметила вице-президент, региональная менеджер Visa в Украине Татьяна Черная.

Фінансовий Клуб України По материалам:

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