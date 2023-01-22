Виртуальная карта: что это и для чего она нужна — Finance.ua

Виртуальная карта: что это и для чего она нужна Сегодня 11:01 — Кредит&Депозит

Виртуальная карта: что это и для чего она нужна

Виртуальные карты не имеют физического носителя, только реквизиты. Как и у обычной пластиковой карты — это 16-значный номер, срок действия и трехзначный код, который нужно вводить для подтверждения операции.

Об этом сообщает Financial Literacy Ukraine.

Виртуальная карта обычно хранится в мобильном приложении вашего банка. Главное преимущество виртуальных карт — их невозможно повредить, потерять или случайно забыть в банкомате во время снятия наличных.

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Как и пластиковые карты, виртуальную карту также можно добавить в ApplePay или GooglePay и производить расчеты с помощью смартфона.

Когда понадобится виртуальная карта:

оплачивая покупки в интернете, приходится вводить реквизиты карты на разных сайтах, что не всегда безопасно, ведь онлайн-ресурс может оказаться фишинговым. Использование виртуальной карты для онлайн-платежей поможет защитить средства и избежать разглашения реквизитов основной карты;

покупая онлайн, перечисляйте необходимую сумму с основной карты на виртуальную перед совершением покупки. Если вы, совершая покупки, наткнетесь на мошеннический сайт, злоумышленники не смогут получить доступ к деньгам на вашей основной банковской карте;

если у вас есть платные подписки и сервис делает регулярные снятия средств, виртуальная карта поможет избежать списания большей суммы, чем вы рассчитываете.

Для оформления виртуальной карты часто не обязательно идти в банковское отделение.

Сделать это можно через банковские мобильные приложения. Также через онлайн-банкинг виртуальную карту можно заблокировать или закрыть.

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