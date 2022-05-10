Virgin Galactic отложила коммерческие суборбитальные полеты — Finance.ua
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Virgin Galactic отложила коммерческие суборбитальные полеты

10.05.2022, 00:12Технологии&Авто
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Virgin Galactic отложила коммерческие суборбитальные полетыVirgin Galactic отложила коммерческие суборбитальные полеты
Компания Virgin Galactic, принадлежащая миллиардеру Ричарду Брэнсону, в очередной раз перенесла запуск коммерческих полетов с туристами.
Об этом сообщается на сайте Virgin Galactic.
Это не первый перенос запуска коммерческих полетов с туристами. Ранее компания сообщала, что хочет начать полноценную работу с клиентами уже в 2022 году.
Компания отложила первый полет на следующий год из-за проблем с поставками комплектующих и нехватки сотрудников. В релизе о доходах компании за первый квартал 5 мая Virgin Galactic сообщила, что планирует начать коммерческие полеты своего космоплана VSS Unity в первом квартале 2023 года после завершения модернизации аппарата и VMS Eve, самолета-носителя WhiteKnightTwo.
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Изначально компания планировала начать полеты в четвертом квартале 2022 года, и этот график она подтвердила в феврале, опубликовав финансовые результаты за 2021 год.
Компания также сообщила, что ее чистый убыток за первый квартал сократился до 93 миллионов долларов по сравнению с чистым убытком в 130 миллионов долларов в первом квартале 2021 года. Выручка за первый квартал 2022 года составила 319 тысяч долларов.
Сейчас у компании в очереди 800 клиентов, даже несмотря на то, что цена билета существенно выросла и составляет теперь 450 тысяч.
В начале 2023 года Virgin Galactic намерена довести число желающих улетать в космос до 1000 человек. Билеты пока дорожать не будут.

Справка Finance.ua:

  • Первый полноценный суборбитальный полет корабля VSS Unity типа SpaceShipTwo состоялся 11 июля 2021 года. На борту среди прочих находился руководитель компании Ричард Брэнсон. Несмотря на технические трудности, о которых стало известно позже, испытания в целом сочли успешными;
  • в середине февраля сообщалось, что каждый билет был оценен в 450 000 долларов. Депозит при этом составляет 150 тысяч долларов. Те, кто купил билет, смогут вступить в сообщество Future Astronaut. Компания обещает членам сообщества доступ к «событиям, которые нельзя купить за деньги, поездкам и мероприятиям для подготовки к космосу».
По материалам: Телеканал 24
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