Винтажные Rolls-Royce Silver Shadow и Corniche превращают в электромобили (фото) — Finance.ua

Винтажные Rolls-Royce Silver Shadow и Corniche превращают в электромобили (фото) Сегодня 06:33 — Технологии&Авто

Винтажные Rolls-Royce Silver Shadow и Corniche превращают в электромобили (фото)

Винтажные Rolls-Royce Silver Shadow и Corniche обретут новую жизнь. Их стали превращать в электромобили.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Необычный тюнинг Rolls-Royce выполняет британская компания Evice. Первые прототипы электрокаров уже готовы и проходят испытания, а производство планируется начать весной 2026 года.

Для Rolls-Royce Corniche и Silver Shadow разработали силовую установку с двумя электромоторами общей мощностью 400 л. с. Это вдвое больше, чем у бензинового двигателя стандартной модели.

Аккумуляторная батарея емкостью 77 кВт∙ч обеспечивает запас хода более 320 км, а 800-вольтное электрооборудование обеспечивает быструю зарядку. Кроме того, электромобили Rolls-Royce получат активную подвеску и более мощные тормоза.

Дизайн Rolls-Royce Corniche и Silver Shadow не претерпел изменений, узнаваемым остается и стиль салона.

Вместе с тем электрокары будут комплектовать современным оборудованием — кондиционером, мощной аудиосистемой, сенсорным дисплеем, камерой, электроприводом, подогревом и вентиляцией кресел.

Фокус По материалам:

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