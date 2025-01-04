Винтажные Rolls-Royce Silver Shadow и Corniche превращают в электромобили (фото) — Finance.ua
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Винтажные Rolls-Royce Silver Shadow и Corniche превращают в электромобили (фото)

Технологии&Авто
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Винтажные Rolls-Royce Silver Shadow и Corniche превращают в электромобили (фото)
Винтажные Rolls-Royce Silver Shadow и Corniche превращают в электромобили (фото)
Винтажные Rolls-Royce Silver Shadow и Corniche обретут новую жизнь. Их стали превращать в электромобили.
Об этом сообщает сайт Carscoops.
Необычный тюнинг Rolls-Royce выполняет британская компания Evice. Первые прототипы электрокаров уже готовы и проходят испытания, а производство планируется начать весной 2026 года.
Винтажные Rolls-Royce Silver Shadow и Corniche превращают в электромобили (фото)
Для Rolls-Royce Corniche и Silver Shadow разработали силовую установку с двумя электромоторами общей мощностью 400 л. с. Это вдвое больше, чем у бензинового двигателя стандартной модели.
Винтажные Rolls-Royce Silver Shadow и Corniche превращают в электромобили (фото)
Аккумуляторная батарея емкостью 77 кВт∙ч обеспечивает запас хода более 320 км, а 800-вольтное электрооборудование обеспечивает быструю зарядку. Кроме того, электромобили Rolls-Royce получат активную подвеску и более мощные тормоза.
Винтажные Rolls-Royce Silver Shadow и Corniche превращают в электромобили (фото)
Дизайн Rolls-Royce Corniche и Silver Shadow не претерпел изменений, узнаваемым остается и стиль салона.
Вместе с тем электрокары будут комплектовать современным оборудованием — кондиционером, мощной аудиосистемой, сенсорным дисплеем, камерой, электроприводом, подогревом и вентиляцией кресел.
По материалам:
Фокус
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