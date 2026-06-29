Википедия не позволит искусственному интеллекту редактировать статьи — соучредитель 29.06.2026, 00:12 — Технологии&Авто

Википедия подписала соглашения с несколькими технологическими гигантами

Онлайн-энциклопедия «Википедия» недостаточно доверяет искусственному интеллекту, чтобы позволить ему непосредственно участвовать в редактировании статей на своей платформе.

Об этом информагентству AFP сообщил соучредитель Википедии Джимми Уэйлс.

Проблема «галлюцинаций» ИИ

По словам Уэйлза, проблема «галлюцинаций» искусственного интеллекта — когда система уверенно выдает вымышленную информацию по факту — уменьшилась в более новых моделях ИИ, однако все еще остается очень серьезной.

В то же время Уэйлс отметил, что ИИ-агенты могут быть полезны для многомиллионного сообщества редакторов Википедии, помогая им обнаруживать узкоспециализированные новости или события, которые иначе могли бы остаться незамеченными.

«Мы не позволим ему (ИИ. — Ред.) редактировать (статьи в Википедии. — Ред.) напрямую, потому что ему на самом деле нельзя доверять», — сказал соучредитель.

Трафик Википедии

Между тем, платформы искусственного интеллекта активно используют материалы Википедии для ответов на вопросы пользователей. По словам Уэйлза, это способствовало общему росту количества посещений сайта со стороны ИИ-ботов, тогда как человеческий трафик сократился на 8%. Он назвал это падение «ощутимым», но «не катастрофическим» для онлайн-энциклопедии, входящей в десятку самых посещаемых сайтов мира.

Созданная в 2001 году Википедия существует за счет пожертвований пользователей, поэтому ее бизнес-модель напрямую не зависит от количества посетителей.

Уэйлз, входящий в совет управляющего Википедией опекунов Wikimedia Foundation, призвал компании в сфере искусственного интеллекта «платить свою справедливую долю», поскольку, по его словам, «нагрузка на нас миллионами запросов стоит реальных денег» из-за затрат на содержание серверов.

По его словам, Википедия уже «очень успешно» подписала соглашения с несколькими технологическими гигантами.

Укрінформ По материалам:

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