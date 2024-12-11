Viber предупредил о новой мошеннической схеме: детали — Finance.ua

Viber предупредил о новой мошеннической схеме: детали
За 2023−2024 год Rakuten Viber заблокировал около 40 тысяч мошенников и спамеров в приложении. Благодаря постоянному мониторингу команды и жалобам пользователей число злоумышленников снижается. В то же время мошенники находят новые методы для завладения профилями.
Rakuten Viber предупреждает о мошеннической схеме, которая получает распространение в последние месяцы.
Как это работает
- Согласно этой схеме, злоумышленники посылают сообщения или звонят по телефону, представляясь другим известным сервисом или компанией. Это может быть сообщение или звонок от банка, мобильного оператора, сервиса объявлений в интернете
и т. д.
- За сообщением или телефонным звонком от мошенников следует сообщение: «введите код из СМС», якобы для подтверждения регистрации на сервисе, подтверждения своего аккаунта, перехода на новый тарифный план мобильного оператора
и т. д.
- В этот момент мошенники совершают попытку активации аккаунта Viber на другом устройстве, и именно для этого требуется код. Если пользователь передает полученный код другому лицу, мошенник может завладеть доступом к аккаунту в Viber.
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Осенью 2024 года сообщения для активации часто маскировали под сообщения от сервиса OLX. Пользователям, недавно разместившим объявления на платформе, посылали в личные сообщения предложение послать фото товара в Viber или просто продолжить общение в мессенджере. После этого пользователь получал запрос на код якобы от OLX уже в мессенджере или СМС.
Как предотвратить мошенничество
Rakuten Viber напоминает, что коды активации аккаунта и пароли никогда нельзя сообщать посторонним.
Что делать в случае подозрительных сообщений:
- Если вы получили сообщение от пользователя, которого нет в списке контактов, и вы считаете, что это мошенник, нажмите «Блокировать и сообщить о спаме».
- Обратитесь с жалобой в команду поддержки по ссылке.
При необходимости установите ограничения на сообщения и звонки от неизвестных контактов в меню Параметры => Конфиденциальность => Запросы.
Также можно включить Автоматическую проверку спама: Параметры => Конфиденциальность => Автоматическая проверка спама.
Если вы хотите знать, звонит ли спамер с неизвестного номера, является ли звонок безопасным — команда советует воспользоваться функцией «Идентификация абонентов» (для пользователей Android через Параметры => Вызовы и сообщения => Идентификация абонентов). В случае, если контакт является потенциальным мошенником, это будет отмечено при вызове.
Rakuten Viber напоминает: никогда не делитесь вашими личными данными, включая коды и пароли, с посторонними лицами. Это позволит обезопасить свои данные и аккаунты от злоумышленников.
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