Viber предупредил о новой мошеннической схеме: детали — Finance.ua

Viber предупредил о новой мошеннической схеме: детали Сегодня 15:32 — Криминал

Viber предупредил о новой мошеннической схеме: детали

За 2023−2024 год Rakuten Viber заблокировал около 40 тысяч мошенников и спамеров в приложении. Благодаря постоянному мониторингу команды и жалобам пользователей число злоумышленников снижается. В то же время мошенники находят новые методы для завладения профилями.

Rakuten Viber предупреждает о мошеннической схеме, которая получает распространение в последние месяцы.

Как это работает

Согласно этой схеме, злоумышленники посылают сообщения или звонят по телефону, представляясь другим известным сервисом или компанией. Это может быть сообщение или звонок от банка, мобильного оператора, сервиса объявлений в интернете и т. д.

За сообщением или телефонным звонком от мошенников следует сообщение: «введите код из СМС», якобы для подтверждения регистрации на сервисе, подтверждения своего аккаунта, перехода на новый тарифный план мобильного оператора и т. д.

В этот момент мошенники совершают попытку активации аккаунта Viber на другом устройстве, и именно для этого требуется код. Если пользователь передает полученный код другому лицу, мошенник может завладеть доступом к аккаунту в Viber.

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Осенью 2024 года сообщения для активации часто маскировали под сообщения от сервиса OLX. Пользователям, недавно разместившим объявления на платформе, посылали в личные сообщения предложение послать фото товара в Viber или просто продолжить общение в мессенджере. После этого пользователь получал запрос на код якобы от OLX уже в мессенджере или СМС.

Как предотвратить мошенничество

Rakuten Viber напоминает, что коды активации аккаунта и пароли никогда нельзя сообщать посторонним.

Что делать в случае подозрительных сообщений:

Если вы получили сообщение от пользователя, которого нет в списке контактов, и вы считаете, что это мошенник, нажмите «Блокировать и сообщить о спаме».

Обратитесь с жалобой в команду поддержки по ссылке.

При необходимости установите ограничения на сообщения и звонки от неизвестных контактов в меню Параметры => Конфиденциальность => Запросы.

Также можно включить Автоматическую проверку спама: Параметры => Конфиденциальность => Автоматическая проверка спама.

В случае, если контакт является потенциальным мошенником, это будет отмечено при вызове. Если вы хотите знать, звонит ли спамер с неизвестного номера, является ли звонок безопасным — команда советует воспользоваться функцией « Идентификация абонентов » (для пользователей Android через Параметры => Вызовы и сообщения => Идентификация абонентов).

Rakuten Viber напоминает: никогда не делитесь вашими личными данными, включая коды и пароли, с посторонними лицами. Это позволит обезопасить свои данные и аккаунты от злоумышленников.

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