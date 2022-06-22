Везли технику и брендовую одежду под видом гуманитарки: на Львовщине правоохранители разоблачили схему (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Везли технику и брендовую одежду под видом гуманитарки: на Львовщине правоохранители разоблачили схему (фото)

Сегодня 17:12Криминал
0
При процессуальном руководстве Яворовской окружной прокуратуры разоблачена схема ввоза на территорию Украины товаров под видом гуманитарной помощи с использованием поддельных документов (ч. ч. 1, 4 ст. 358 УК Украины).
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Правоохранителями обнаружен факт перевозки через государственную границу Украины компьютерной техники, мобильных телефонов известных марок, а также новой брендовой женской одежды грузовиком с полуприцепом. При этом в официальных документах было указано, что товар является гуманитарной помощью.
Везли технику и брендовую одежду под видом гуманитарки: на Львовщине правоохранители разоблачили схему (фото)
В ходе досмотра транспортного средства обнаружено и изъято 14 паллет и 951 коробку с незаконно перемещенными товарами. По предварительным данным, их стоимость составляет более 70 млн грн.
На продукцию наложен арест и назначено проведение судебно-товароведческих экспертиз.
Следственные действия продолжаются, устанавливаются лица, причастные к совершению уголовного преступления.
Мероприятия по разоблачению проведены прокурорами при оперативном сопровождении сотрудников пограничного отряда Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
По материалам: Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.