Везли технику и брендовую одежду под видом гуманитарки: на Львовщине правоохранители разоблачили схему (фото) — Finance.ua

Везли технику и брендовую одежду под видом гуманитарки: на Львовщине правоохранители разоблачили схему (фото)

Сегодня 17:12 — Криминал

При процессуальном руководстве Яворовской окружной прокуратуры разоблачена схема ввоза на территорию Украины товаров под видом гуманитарной помощи с использованием поддельных документов (ч. ч. 1, 4 ст. 358 УК Украины).

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Правоохранителями обнаружен факт перевозки через государственную границу Украины компьютерной техники, мобильных телефонов известных марок, а также новой брендовой женской одежды грузовиком с полуприцепом. При этом в официальных документах было указано, что товар является гуманитарной помощью.

В ходе досмотра транспортного средства обнаружено и изъято 14 паллет и 951 коробку с незаконно перемещенными товарами. По предварительным данным, их стоимость составляет более 70 млн грн.

На продукцию наложен арест и назначено проведение судебно-товароведческих экспертиз.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются лица, причастные к совершению уголовного преступления.

Мероприятия по разоблачению проведены прокурорами при оперативном сопровождении сотрудников пограничного отряда Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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