Ветераны смогут получить до миллиона гривен на бизнес: УВФ запускает новую программу — Finance.ua

Ветераны смогут получить до миллиона гривен на бизнес: УВФ запускает новую программу Сегодня 09:00 — Личные финансы

Ветераны смогут получить до миллиона гривен на бизнес: УВФ запускает новую программу

Украинский ветеранский фонд будет финансировать ветеранский бизнес на сумму от 500 тысяч гривен до миллиона.

О запуске этой программы заявила исполнительный директор Украинского ветеранского фонда Наталия Калмыкова.

«5 сентября начинаем прием заявок на финансирование ветеранского бизнеса на суммы от 500 тысяч до миллиона гривен. Подаваться могут ветераны, их семьи и семьи погибших защитников. Есть несколько дней, чтобы подготовить документы, чтобы пятого сентября их подать. Восстанавливаем Украину уже сейчас, а не после победы», — заявила исполнительный директор фонда Наталия Калмыкова.

Прием заявок для участия в программе начнется 5 сентября и продлится до 5 октября.

Сумма финансирования проектов:

минимальная запрашиваемая сумма на проект — 500 тыс. грн;

максимальная запрашиваемая сумма на проект — 1 млн грн.

Кто сможет принять участие в программе:

ветераны, члены семей ветеранов войны погибших (умерших) и члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, зарегистрированных в соответствии с требованиями законодательства как физические лица-предприниматели;

юридические лица, зарегистрированные не позднее двух лет до получения финансовой поддержки, учредителями которых являются ветераны, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны и члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

Больше деталей по пакету документов и требованиям по ссылке

Справка Finance.ua:

ранее Украинский ветеранский фонд запустил программу микрофинансирования бизнеса ветеранов и членов их семей. ФЛП могут получить 20 тысяч грн возмещения на ведение собственного дела. Программа действует до окончания военного положения.

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