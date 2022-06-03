Ветераны и их семьи могут получить финансовую помощь на собственное дело — Finance.ua

Ветераны и их семьи могут получить финансовую помощь на собственное дело

Сегодня 16:28 — Казна и Политика

Ветераны и их семьи могут получить финансовую помощь на собственное дело

Ветераны и их семьи, получившие статус ВПЛ после 24 февраля 2022 года, могут получить финансовую поддержку собственного дела в размере до 20 000 грн.

Украинский ветеранский фонд запустил проект микрофинансирования бизнеса, который предусматривает денежное возмещение на покупку товаров, необходимых для ведения собственного дела.

Кто может подать заявку:

ветераны при наличии удостоверения УБД;

семьи ветеранов при наличии подтверждающих документов.

Заявители должны отвечать сразу трем критериям:

ветеран или член семьи ветерана;

ФЛП или самозанятое лицо;

внутренне перемещенные лица.

Что нужно, чтобы получить средства

Собрать пакет необходимых документов:

паспорт;

справку ВПЛ;

выписку или выдержку из ЕГР о ФЛП или самозанятом лице;

подтверждение статуса ветерана войны или статуса члена семьи ветерана войны;

документы, подтверждающие покупку после 24 февраля 2022 для работы бизнеса в соответствии с КВЭДами.

Отправить свою заявку с документами через аппликационную форму на сайте в разделе микрофинансирования бизнеса.

Получить ответ от Фонда после проверки пакета документов.

После одобрения — получить средства.

Инфографика: Украинский ветеранский фонд

Те, кто правильно заполнит заявку, загрузит весь пакет документов вместе с чеками на покупку или расходной накладной, смогут получить возмещение на сумму до 20 000 гривен в течение 10 дней. Заявки принимаются до окончания военного положения. Важно отметить, что деньги смогут получить только первые 500 заявок.

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