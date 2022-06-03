Ветераны и их семьи могут получить финансовую помощь на собственное дело — Finance.ua

Получить ответ от Фонда после проверки пакета документов.
После одобрения — получить средства.
Инфографика: Украинский ветеранский фонд
Те, кто правильно заполнит заявку, загрузит весь пакет документов вместе с чеками на покупку или расходной накладной, смогут получить возмещение на сумму до 20 000 гривен в течение 10 дней. Заявки принимаются до окончания военного положения. Важно отметить, что деньги смогут получить только первые 500 заявок.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.