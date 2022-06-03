Ветераны и их семьи могут получить финансовую помощь на собственное дело — Finance.ua
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Ветераны и их семьи могут получить финансовую помощь на собственное дело

Сегодня 16:28Казна и Политика
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Ветераны и их семьи могут получить финансовую помощь на собственное делоВетераны и их семьи могут получить финансовую помощь на собственное дело
Ветераны и их семьи, получившие статус ВПЛ после 24 февраля 2022 года, могут получить финансовую поддержку собственного дела в размере до 20 000 грн.
Украинский ветеранский фонд запустил проект микрофинансирования бизнеса, который предусматривает денежное возмещение на покупку товаров, необходимых для ведения собственного дела.
Кто может подать заявку:
  • ветераны при наличии удостоверения УБД;
  • семьи ветеранов при наличии подтверждающих документов.
Заявители должны отвечать сразу трем критериям:
  • ветеран или член семьи ветерана;
  • ФЛП или самозанятое лицо;
  • внутренне перемещенные лица.

Что нужно, чтобы получить средства

Собрать пакет необходимых документов:
  • паспорт;
  • справку ВПЛ;
  • выписку или выдержку из ЕГР о ФЛП или самозанятом лице;
  • подтверждение статуса ветерана войны или статуса члена семьи ветерана войны;
  • документы, подтверждающие покупку после 24 февраля 2022 для работы бизнеса в соответствии с КВЭДами.
Отправить свою заявку с документами через аппликационную форму на сайте в разделе микрофинансирования бизнеса.
Получить ответ от Фонда после проверки пакета документов.
После одобрения — получить средства.
Инфографика: Украинский ветеранский фонд Инфографика: Украинский ветеранский фонд
Те, кто правильно заполнит заявку, загрузит весь пакет документов вместе с чеками на покупку или расходной накладной, смогут получить возмещение на сумму до 20 000 гривен в течение 10 дней. Заявки принимаются до окончания военного положения. Важно отметить, что деньги смогут получить только первые 500 заявок.
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По материалам: Finance.ua
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