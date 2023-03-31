Ветеранский бизнес. Шмыгаль анонсировал расширение программы — Finance.ua

Ветеранский бизнес. Шмыгаль анонсировал расширение программы Сегодня 17:02 — Личные финансы

Ветеранский бизнес. Шмыгаль анонсировал расширение программы

Ветераны и члены их семей смогут получить гранты на запуск своего дела в любой сфере. Кабинет Министров принял постановление о расширении программы безвозвратных грантов єРобота, которая будет включать отдельные направления именно для ветеранского бизнеса.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Благодаря программе єРобота уже созданы более 3,5 тысячи новых бизнесов. Мы ожидаем, что в последующие годы правительственные безвозвратные гранты позволят создать тысячи новых ветеранских бизнесов в разных сферах и уголках нашей страны», — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Какие грантовые программы вводит правительство

Первое направление предусматривает грант для ветерана в размере 250 тысяч гривен на собственный бизнес при создании в этом бизнесе по меньшей мере одного рабочего места.

Второе направление — 500 тысяч гривен гранта, который может получить член семьи участника боевых действий, при условии создания в новом бизнесе не менее двух рабочих мест. Софинансирование по этой программе: 70% вносит государство, 30% должны быть собственными средствами нового предпринимателя.

Третье направление — 1 млн гривен гранта, который может получить участник боевых действий, если он до этого уже был предпринимателем и не менее 3 лет был зарегистрирован как ФЛП. Главное условие для этого гранта — создать от 4 рабочих мест, из которых по меньшей мере два предусмотрены для ветеранов или лиц с инвалидностью в результате войны. Здесь, как и во второй программе, софинансирование будет 70% на 30%.

«Все заявки на гранты будут приниматься через Дію. Все будет просто, понятно и удобно», — подчеркнул Шмыгаль.

Помимо грантовых программ, в этот блок также входит переквалификация и обучение ветеранов.

«Программа специальных ваучеров по освоению новой профессии. Обучение ІТ-специальностям. Льготы для получения другого образования. Все это в повестке дня, а часть программ уже работает», — резюмировал премьер-министр.

Справка Finance.ua:

24 марта начался выбор заявок на программу финансирования ветеранского бизнеса. Ветераны, ветеранки, а также родственники павших защитников и защитниц могут получить от 500 тысяч до 1,5 миллионов гривен от Украинского ветеранского фонда на открытие или развитие собственного дела. Общий бюджет конкурса составляет 15 миллионов гривен;

6,2% ветеранов сейчас имеют свой бизнес, а 63,6% хотели бы открыть собственное дело.



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