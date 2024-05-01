Весной спрос на генераторы украинцев увеличился в 9 раз — Finance.ua

Весной спрос на генераторы украинцев увеличился в 9 раз Сегодня 06:39 — Фондовый рынок

В середине марта украинцы снова начали активно покупать товары, помогающие пережить блэкауты: генераторы, зарядные станции и павербанки. В частности, спрос на генераторы вырос в 9 раз.

Об этом сообщает пресс-служба сети магазинов «АЛЛО».

Так, по сравнению периодов 19 февраля — 17 марта и 18 марта — 14 апреля 2024 г. в магазинах АЛЛО спрос вырос на:

генераторы — в 9 раз;

зарядные станции — в 5 раз;

павербанки — в 2 раза.

Лидерами из заказов являются павербанки большой емкости — на 60 000 мА-час. С марта 2024 года спрос на них вырос втрое. Спрос на павербанки меньшей емкости также возрос: 40 000−20 000 мА-ч — вдвое, 10 000 мА-ч — в 1,5 раза.

Генераторы и зарядные станции больше покупали в Харькове, а павербанки — в Тернополе, Павлограде (Днепропетровская область) и Золотоноше (Черкасская область).

Средняя стоимость генераторов составила 42 тысячи гривен, зарядных станций — 35 тысяч гривен. Стоимость павербанков, которые покупали весной, составляла от 699 до 2199 гривен — в зависимости от емкости.

Економічна Правда По материалам:

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