Весенняя подзарядка депозитов подошла к концу. Победители получают подарки — Finance.ua
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Весенняя подзарядка депозитов подошла к концу. Победители получают подарки

Кредит&Депозит
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Весенняя подзарядка депозитов подошла к концу. Победители получают подарки
Весенняя подзарядка депозитов подошла к концу. Победители получают подарки
Весенняя депозитная акция от наших коллег с портала «Минфин» подошла к концу, поэтому пора подвести итоги.
Призы, которые разыгрывались во время акции, получили 35 наших читателей:
  • Пятнадцать из них выиграли 50 тысяч гривен.
  • Пятеро получили возможность пройти обучение в Академии «Минфин», причем выбрать любой курс на свой вкус.
  • И десять — принять участие в нашем ежегодном крупном ивенте «Жить на проценты», во время которого они смогут пообщаться с известными инвесторами и получить полезные советы.

Первые три победителя получили призы на сумму 32,5 тысячи гривен:

  • 🏆 1 место — Сергей, оформивший депозит в банке Кредит Днепр и получивший приз в 15 тысяч грн;
  • 🏆 2 место — Людмила (Кредит Днепр), получила денежный приз в 10 тысяч грн;
  • 🏆 3 место — Владимир. Он оформил депозитный вклад в банке Глобус и выиграл 7,5 тысячи гривен.
Четвертое и пятое место получили Елена и Павел. Елена выиграла 5 тысяч грн, Павел — 2,5 тысячи грн. Оба оформили депозитные вклады в банке Кредит Днепр.
Еще десять наших читателей, воспользовавшихся весенней акцией, выиграли каждый по 1 тысячи грн в дополнение к бонусу от «Минфина». Пятеро получили возможность пройти учебный курс в нашей Академии, а 15 — билеты на предстоящую конференцию от «Минфина» — «Жить на проценты».
🤗 Друзья, благодарим вас за то, что выбираете нас, чтобы узнавать самые актуальные экономические новости.
Оставайтесь с нами и следите за новыми акциями, которые помогут вам сэкономить и приумножить ваше состояние. А также получить новые знания об инвестициях, которые вам точно пригодятся.

Следите за имеющимися предложениями и получайте приятный бонус за размещение депозита!

По материалам:
Finance.ua
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