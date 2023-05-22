Весенняя подзарядка депозитов подошла к концу. Победители получают подарки — Finance.ua

Весенняя подзарядка депозитов подошла к концу. Победители получают подарки Сегодня 17:38 — Кредит&Депозит

Весенняя подзарядка депозитов подошла к концу. Победители получают подарки

Весенняя депозитная акция от наших коллег с портала «Минфин» подошла к концу, поэтому пора подвести итоги.

Призы, которые разыгрывались во время акции, получили 35 наших читателей

Пятнадцать из них выиграли 50 тысяч гривен.

Пятеро получили возможность пройти обучение в Академии «Минфин», причем выбрать любой курс на свой вкус.



И десять — принять участие в нашем ежегодном крупном ивенте «Жить на проценты», во время которого они смогут пообщаться с известными инвесторами и получить полезные советы.



Первые три победителя получили призы на сумму 32,5 тысячи гривен:

🏆 1 место — Сергей, оформивший депозит в банке Кредит Днепр и получивший приз в 15 тысяч грн;

— Сергей, оформивший депозит в банке Кредит Днепр и получивший приз в 15 тысяч грн; 🏆 2 место — Людмила (Кредит Днепр), получила денежный приз в 10 тысяч грн;



— Людмила (Кредит Днепр), получила денежный приз в 10 тысяч грн; 🏆 3 место — Владимир. Он оформил депозитный вклад в банке Глобус и выиграл 7,5 тысячи гривен.



Четвертое и пятое место получили Елена и Павел. Елена выиграла 5 тысяч грн, Павел — 2,5 тысячи грн. Оба оформили депозитные вклады в банке Кредит Днепр.

Еще десять наших читателей, воспользовавшихся весенней акцией, выиграли каждый по 1 тысячи грн в дополнение к бонусу от «Минфина». Пятеро получили возможность пройти учебный курс в нашей Академии, а 15 — билеты на предстоящую конференцию от «Минфина» — «Жить на проценты».

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