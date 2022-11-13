Вероятность блекаута: быть или не быть (инфографика) — Finance.ua

Вероятность блекаута: быть или не быть (инфографика) Сегодня 08:32 — Энергетика

Сегодня мы всей страной задумываемся, как устроена наша энергосистема, возможен ли полный блекаут. Что будет, если разрушения станут критическими, и как это повлияет на стоимость электроэнергии.

Чтобы прояснить важные для жизни моменты, Finance.ua поговорил с экспертами: Александром Харченко, главой Центра энергетических исследований (г. Киев), и Константином Криницким, руководителем отдела энергетики ОО «Экодия» (г. Киев).

Пока идет восстановление систем, страна вводит отключения и призывает сознательно пользоваться электроэнергией.

Решение об ограничении электропотребления принимается диспетчерским центром в составе Укрэнерго.

В режиме реального времени он мониторит, в каком регионе растет потребность в электроэнергии и куда ее невозможно доставить. Затем «спускает» решение на облэнерго о временных ограничениях.

Вероятность блекаута: быть, или не быть

Энергетики контролируют небольшой дисбаланс в потреблении и производстве энергии посредством ручного управления отключениями. Но существенный дисбаланс запускает систему аварийной защиты. Тогда выключения «несутся» самостоятельно одно за другим, как домино. Так, огромные районы или города становятся обесточенными.

«Блекаут означает, что энергосистема полностью утратила управляемость. В то же время происходит большое количество аварий разного рода в самой системе, которые спровоцированы этими же самовольными отключениями», — объясняет Александр Харченко.

По словам Константина Криницкого, шанс полного выведения из строя энергетической системы и блекаута по всей стране остается низким.

«Однако отключение света/тепла на локальном уровне (в некоторых городах/регионах) на несколько суток или даже недель уже рассматривается государством как реалистический сценарий. Все зависит от обстрелов и их масштабности. Чем больше их будет — тем больше шансов, что ситуация ухудшится», — говорит Криницкий.

Александр Харченко добавляет, что сейчас идет отработка плана В, С... и т.д. Чтобы понимать, как тот или иной регион будет запитан, если будет атака.

По мнению главы Центра энергетических исследований, мы имеем большой резерв прочности и до полного блекаута еще далеко:

«На сегодняшний день наши диспетчеры и инженеры показывают виртуозное управление системой! Кроме того, мы зависим от оборудования. В настоящее время, хоть и с трудом, хватает возможностей на ремонт и замену оборудования. Даже на объектах с прямым попаданием снабжение возобновляется в течение 10-12 часов, и это достаточно оперативно», — рассказывает Харченко.

Подтверждает слова о запасе прочности и Криницкий, положительно говоря о точке безвозвратности для энергосистемы Украины:

«Хорошая новость состоит в том, что наши сети зациклены, есть возможности резервирования, линии передач разветвлены. Потребителей можно переподключать при атаках на определенные участки. Поэтому даже уничтожение части генерирующих мощностей не должно привести к полному коллапсу системы. Иронично, но здесь также определенную положительную роль играет тот фактор, что энергосистема Украины — советского образца и с самого начала строилась с мыслью о потенциальных массированных атаках на нее», — говорит он.

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