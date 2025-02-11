Верховный суд признал законной приватизацию Укртелекома — Finance.ua
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Верховный суд признал законной приватизацию Укртелекома

Фондовый рынок
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Верховный Суд после 7 лет судебных процессов отклонил требование ФГИУ о расторжении приватизационного договора Укртелекома, заключенного в 2011 году.
Об этом сообщила компания System Capital Management на своей странице в Facebook.
В сообщении говорится, что SCM не принимала участия в приватизации Укртелекома.
Контроль над Укртелекомом инвестиционная группа приобрела позже, приобретя компанию ЕСУ, которая была мажоритарным акционером Укртелекома, в 2013 году на вторичном рынке.
Отмечается, что SCM превратил Укртелеком из депрессивной убыточной компании с анахроническими сервисами в современную и прибыльную, со стабильными сервисами, которыми в условиях войны пользуются государственные органы и спецпользователи — Силы безопасности и обороны Украины и вложил в ее развитие более 800 млн долларов.
Как сообщали Українськi Новини, в марте 2011 года Фонд госимущества продал компании «ЕСУ» (Киев, тогда дочерняя компания австрийского инвестиционно-финансового консорциума EPIC) 92,79% акций «Укртелекома» за 10,575 млрд гривен.
В 2013 году компания System Capital Management (Донецк) приобрела у компании EPIC (Австрия) 92,79% акций «Укртелекома» путем приобретения компании «ЕСУ».
В мае 2017 года Фонд госимущества обратился в суд с иском о расторжении договора купли-продажи акций «Укртелекома» от 2011 года и взыскании пени 2,17 млрд гривен.
ФГИ заявлял о невыполнении условий, предусмотренных договором купли-продажи пакета акций ОАО «Укртелеком», заключенным между Фондом государственного имущества и ООО «ЕСУ», и Концепцией послеприватизационного развития ОАО «Укртелеком», что является неотъемлемой частью договора.
По материалам:
Українські Новини
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