Верховный Суд подтвердил банкротство "Богдан Моторс" — Finance.ua

Верховный Суд подтвердил банкротство "Богдан Моторс"

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Верховный Суд подтвердил правомерность признания банкротом входящей в корпорацию «Богдан» автомобильной компании «Богдан Моторс» (Киев).

Об этом говорится в постановлении суда от 8 июня.

Хозяйственный суд Днепропетровской области 23 декабря 2020 года открыл производство по делу о банкротстве компании «Богдан Моторс» по заявлению ООО «Финансовая компания «Финворк», был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов и процедура распоряжения имуществом компании.

Хозсуд Днепропетровской области постановлением от 6 июля 2021 года, оставленным без изменений постановлением Центрального апелляционного хозяйственного суда от 22 ноября 2021 года, прекратил процедуру распоряжения имуществом компании «Богдан Моторс», компания была признана банкротом и была открыта ликвидационная процедура.

Согласно реестру требований кредиторов общая сумма задолженности компании составляла 6,7 млрд гривен.

Кредитор по делу — АО « Укрэксимбанк » обратился к Верховный суд с кассационной жалобой, в которой просил вышеуказанные решения судов по этому делу отменить и направить дело в суд первой инстанции для продолжения его рассмотрения в стадии распоряжения имуществом должника.

При этом Верховный Суд оставил данную кассационную жалобу без удовлетворения и оставил в силе решения судов первой и апелляционной инстанций, таким образом, подтвердив правомерность признания компании банкротом.

Как сообщали Українськi Новини, 6 июля 2021 года Хозяйственный суд Днепропетровской области признал «Богдан Моторс» банкротом и открыл процедуру ликвидации.

Согласно материалам данного дела, были внесены в реестр требований кредиторов денежные требования ООО «Автомобильная группа «Богдан» на сумму 349,82 млн гривен, ПАО «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Бриз» от имени и за счет которого действует ООО «Компания по управлению активами «Фьюжн Капитал Партнерс» — 385,8 млн гривен, компании «Саревин Инвестментс ЛТД» — 2,35 млрд гривен, АО «Укрэксимбанк» — 894,3 млн гривен, UniCredit Bank Aktiengesellshaft — 248 млн гривен.

Отдельно были внесены в реестр денежные требования АО « Международный Инвестиционный Банк » в размере 181,56 млн гривен, Укрэксимбанка в размере 748,03 млн гривен и UniCredit Bank в размере 1,53 млрд гривен как обеспеченные залогом (ипотекой) имущества должника.

В декабре 2020 Хозяйственный суд Днепропетровской области открыл производство о банкротстве «Богдан Моторс».

Компания «Богдан Моторс» является одним из крупнейших в Украине производителей автобусов, троллейбусов, грузовых машин и спецтехники.

Корпорация «Богдан» контролируется бывшим первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олегом Гладковским, она создана в феврале 2005 года 20 предприятиями-производителями и реализаторами автомобильной и автобусной техники.

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