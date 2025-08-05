Верховный Суд окончательно подтвердил законность вывода с рынка АО «Місто Банк» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Верховный Суд окончательно подтвердил законность вывода с рынка АО «Місто Банк»

Фондовый рынок
24
Верховный Суд окончательно подтвердил законность вывода с рынка АО «Місто Банк»
Верховный Суд окончательно подтвердил законность вывода с рынка АО «Місто Банк»
Верховный Суд 28 июля 2025 года, рассмотрев кассационную жалобу Национального банка, отменил решения предыдущих инстанций и подтвердил правомерность решений Национального банка об отнесении АО «Місто Банк» к категории неплатежеспособных и об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.
Об этом сообщил НБУ.
Постановление Верховного Суда по данному делу является окончательным и обжалованию не подлежит.
Как отмечено в постановлении Верховного Суда, суды предыдущих инстанций неправильно применили нормы Закона Украины «О банках и банковской деятельности» и нарушили нормы статьи 266−1 Кодекса административного судопроизводства Украины, поскольку без надлежащих оснований переоценили профессиональные суждения НБУ, не учли исключительный характер полномочий Национального банка по отнесению банка к категории неплатежеспособных в установленные законом сроки и безосновательно предпочли аргументы истца.
«Национальный банк приветствует законное и обоснованное судебное решение. Верховный Суд пришел к правильному выводу о том, что АО „Місто Банк“ безосновательно учитывало на балансе целостный имущественный комплекс по производству и переработке сои, что привело к нарушению нормативов ликвидности банка. Уменьшение нормативов достаточности регулятивного капитала до отрицательных значений стало основанием для принятия решения об отнесении АО „Місто Банк“ к категории неплатежеспособных с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов», — отметил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Украины Виктор Григорчук.

Справка Finance.ua:

  • Правление Национального банка 14 декабря 2020 года приняло решение об отнесении АО «Місто Банк» к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением значения нормативов достаточности капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня из-за потери одного из основных активов — предприятия по переработке сои в Херсонской области.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems