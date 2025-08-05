Верховный Суд окончательно подтвердил законность вывода с рынка АО «Місто Банк» — Finance.ua

Верховный Суд окончательно подтвердил законность вывода с рынка АО «Місто Банк» Сегодня 14:10 — Фондовый рынок

Верховный Суд окончательно подтвердил законность вывода с рынка АО «Місто Банк»

Верховный Суд 28 июля 2025 года, рассмотрев кассационную жалобу Национального банка, отменил решения предыдущих инстанций и подтвердил правомерность решений Национального банка об отнесении АО «Місто Банк» к категории неплатежеспособных и об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

Об этом сообщил НБУ.

Постановление Верховного Суда по данному делу является окончательным и обжалованию не подлежит.

Как отмечено в постановлении Верховного Суда, суды предыдущих инстанций неправильно применили нормы Закона Украины «О банках и банковской деятельности» и нарушили нормы статьи 266−1 Кодекса административного судопроизводства Украины, поскольку без надлежащих оснований переоценили профессиональные суждения НБУ, не учли исключительный характер полномочий Национального банка по отнесению банка к категории неплатежеспособных в установленные законом сроки и безосновательно предпочли аргументы истца.

«Национальный банк приветствует законное и обоснованное судебное решение. Верховный Суд пришел к правильному выводу о том, что АО „Місто Банк“ безосновательно учитывало на балансе целостный имущественный комплекс по производству и переработке сои, что привело к нарушению нормативов ликвидности банка. Уменьшение нормативов достаточности регулятивного капитала до отрицательных значений стало основанием для принятия решения об отнесении АО „Місто Банк“ к категории неплатежеспособных с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов», — отметил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Украины Виктор Григорчук.

Справка Finance.ua:

Правление Национального банка 14 декабря 2020 года приняло решение об отнесении АО «Місто Банк» к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением значения нормативов достаточности капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня из-за потери одного из основных активов — предприятия по переработке сои в Херсонской области.

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