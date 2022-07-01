Верховный суд обязал «Энергорынок» выплатить «Киевтеплоэнерго» 297 млн грн — Finance.ua

Верховный суд обязал «Энергорынок» выплатить «Киевтеплоэнерго» 297 млн грн Сегодня 15:42 — Криминал

Верховный суд обязал «Энергорынок» выплатить «Киевтеплоэнерго» 297 млн грн

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» и обязал госпредприятие «Энергорынок» выплатить 296,7 млн гривен задолженности. Это плата за электроэнергию, проданную в первом полугодии 2019 года.

Таким образом, Верховный Суд отменил постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 1 декабря 2021 года, которым по требованию «Энергорынка» отменялось решение о взыскании долга.

Напомним, в 2018 году энергообъекты киевской громады были переданы из управления компании «Киевэнерго» в управление коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго».

Ликвидация ГП «Энергорынок»

Госпредприятие «Энергорынок» выполняло функцию оптового поставщика электроэнергии в Украине. Однако с 1 июля 2019 года в стране запущена новая модель оптового рынка электроэнергии, которая предусматривает ликвидацию ГП «Энергорынок» после того, как предприятие полностью погасит задолженность.

По данным ГП «Энергорынок», на 1 мая 2021 года задолженность участников рынка перед этим госпредприятием составила 29,423 млрд гривен. «Энергорынок» должен кредиторам — 26,975 млрд гривен.

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