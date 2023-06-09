Верховный суд Нидерландов постановил вернуть "скифское золото" Украине Сегодня 13:03

Верховный суд Нидерландов постановил вернуть "скифское золото" Украине

Верховный суд Нидерландов постановил, что «скифское золото», которое годами было предметом судебной волокиты в Нидерландах, должно быть возвращено Украине.

Об этом, как пишет « Европейская правда », говорится в решении суда.

Верховный суд подтвердил решение, принятое Апелляционным судом Амстердама в октябре 2021 года.

«Верховный Суд отклонил кассационную жалобу крымских музеев, таким образом решение суда (апелляционного суда Амстердама. — Ред.) остается в силе», — говорится в решении.

Музей Алларда Пирсона в Амстердаме получил объекты во временное использование из четырех музеев Крыма в 2014 году. Когда россия аннексировала полуостров, стало непонятно, кому передавать эти предметы: музеям в оккупированном Крыму или Украине.

14 декабря 2016 г. суд Амстердама решил вернуть Украине «скифское золото», однако в январе 2017 года крымские музеи начали процесс обжалования решения. Суд в Амстердаме в 2021 году принял решение в пользу Украины.

«Крымские музеи» обратились в Верховный Суд, который 9 июня постановил, что сокровища являются культурным наследием всей Украины. Теперь, когда Верховный Суд принял это решение, спор наконец-то завершился.

«Решение Верховного Суда поставило точку в этом споре. Музей Алларда Пирсона должен передать художественные ценности государству Украина, а не крымским музеям», — говорится в решении суда.

В феврале 2014 года коллекция «скифского золота» была вывезена в Амстердам для участия в выставке «Крым: золото и тайны Черного моря», проходившей в Музее Пирсона.

Выставка состоит из коллекций пяти музеев, один из которых расположен в Киеве, а четыре — в Крыму. Среди 500 экспонатов выставки — артефакты из скифского золота, церемониальный шлем, драгоценные камни и мечи древних греков и скифов.

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Економічна Правда По материалам:

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